За борщ и окрошку приходится платить все больше – в чем причина подорожания

Цены на ингредиенты для популярных в Украине блюд еще могут снизиться, уверены специалисты

В Украине продолжилось подорожание овощей / Фото: Сегодня, Pixabay, Depositphotos

Повышение цен на продукты не остановилось. Из-за того, что сильные ливни повредили урожай овощей, платить за популярные блюда – борщ и окрошку – теперь приходится больше. Корреспонденты "Сегодня" купили продуктовые наборы для этих блюд. Оказалось, что кастрюля борща стоит уже 174 гривни, а окрошки – и вовсе 225 гривен.

Цены проверили не только в магазинах, но и на рынках: оказалось, что овощи борщевого набора подорожали везде. Исключением стала только капуста – она, наоборот, подешевела. Правда, ухудшилось и ее качество, предупреждают эксперты.

"Ливни ухудшили не только качество капусты, они ухудшили все. Намок молодой картофель, возникли достаточно большие проблемы с морковью", – констатировал член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин.

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Тем не менее, надежда на снижение цен остается. Удешевить популярные блюда помогут молодые овощи с открытого грунта, считает Пендзин. По его расчетам, в августе стоимость борщевого набора окажется на 70%, чем была в апреле (самом "дорогом" для рынка овощей месяце в году).

Напомним, не все цены на продукты удивляют украинцев в плохом смысле – есть и приятные исключения. Например, цены на голубику оказались значительно ниже, чем в прошлом году.