За бензином – без разрешений: кто сможет выезжать за границу по упрощенной процедуре

В Украине пытаются преодолеть дефицит топлива / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

В Украине начала действовать упрощенная процедура автомобильных перевозок с Польшей.

Как сообщил заместитель министра инфраструктуры Украины Мустафа Найем, выезжать без обязательных разрешений могут транспортные средства, перевозящие горючее.

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"Для пересечения территории Польши требуется регистрация соответствующих транспортных средств (заполнить форму по ссылке) за сутки до пересечения государственной границы", – отметил чиновник.

Кроме этого, с 7 мая выполнение двусторонних и транзитных перевозок грузов по территории Украины автомобильными перевозчиками указанных стран осуществляются без использования разрешений. Послабления действуют для таких перевозчиков:

латвийских, литовских, датских, эстонских – до конца 2022 года;

итальянских, греческих, венгерских, германских – до 30 июня 2022 года;

болгарских, грузинских, словацких, австрийских – на период военного положения.

Гарантирование рисков

Как рассказал Мустафа Найем представителям Консалтинговой группы "А-95", Украина остро нуждается в обеспечении топливом. Учитывая это, в ближайшее время предстоит решить проблему гарантирования рисков европейским перевозчикам, потенциал которых до сих пор не используется.

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Сейчас система не работает, поскольку страховые страны не берутся страховать перевозки в стране, где идет война. Различаются условия для перевозчиков в Киев или Днепр и к территориям более восточных.

В министерстве планируют ввести систему страхования рисков, когда государство обеспечивает дополнительные гарантии страховым компаниям, страхующим риски для украинских рынков, и в случае с перевозчиками, которые будут везти топливо в Украину.

Мустафа Найем отметил, что сейчас нужно определить конкретные страховые компании, с которыми будет определенная договоренность на уровне государства, и которые будут страховать эту группу рисков. Проблема также в том, что не все компании готовы покрывать риски даже при наличии государственных гарантий

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"Надеюсь, что решение в ближайшее время будет найдено", – подытожил он.

Бизнес на дефиците

Учитывая безумные очереди за топливом, появилось и тематическое предложение на рынке. Пользователи OLX предлагают отстоять в очередях на АЗС за определенную сумму. За час "услуг" просят 200 грн, оптом дешевле – если стоять больше часа, то средняя цена снижается до 130 грн.

Участники рынка по-разному оценивают перспективы преодоления дефицита горючего в Украине. Директор Консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн убежден, что бензин на заправках в свободной продаже появится до конца мая.

Учредитель Prime Group Дмитрий Леушкин считает, что дефицит горючего продержится как минимум большую часть лета. По его словам, у Украины нет специальных вагонов для перевозки горючего, а чтобы получить такие цистерны от Европы – нужно пройти процедуру, которая займет 2-3 месяца.

Недавно правительство позволило поднять цены бензин и дизель сетям заправок в Украине. В то же время есть план по преодолению кризисной ситуации на рынке горючего.