Яценюк спрогнозировал, что будет с курсом доллара

Ничего позитивного экономику Украины не ждет / Коллаж "Сегодня"

Для спасения экономики Украины необходимо властям страны заняться внешними долгами, а также курсом гривны.

Об этом рассказал Арсений Яценюк, премьер-министр Украины в 2014-16 годах, председатель Киевского форума по безопасности во время Киевского форума по вопросам безопасности в рамках военного цикла "Борьба за Украину".

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Перспективы курса

"Гривну ожидает умеренная девальвация. Когда я говорю умеренная, ее еще необходимо добиться. Для того, чтобы она была умеренной, необходимо получать деньги от экспорта, объективно у нас упадет импорт и при этом необходимо постоянно получать деньги в золотовалютные резервы Нацбанка, для того, чтобы Нацбанк мог удерживать этот курс", – рассказал, как спасти гривну Яценюк.

Также политик ожидает, что к концу года стоит ожидать инфляции на уровне 20%.

Долги и кредиты

"Невозможно выиграть войну, не имея текущего финансирования. Не финансируя армию сейчас, это уже поражение. Поэтому для нас ключевое получение постоянной финансовой помощи для поддержания украинской экономики и украинского финансового сектора", – считает Яценюк.

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По словам бывшего премьер-министра, внешний долг Украины сегодня уже достигает 97 млрд долларов.

"Платить долги сегодня невозможно. Я призываю власти Украины: "Ребята! Мы в 2015 году провели реструктуризацию долговых обязательств. У вас нет другого пути, как немедленно начать реструктуризацию путем списания долговых обязательств". Мы не вытянем это. И когда речь идет про новые заимствования для Украины, они не могут быть в виде кредитов. Мы не вернем эти кредиты. По крайней мере в краткосрочной и среднесрочной перспективе. Речь может идти только про гранты. А львиная часть денег, которые мы сегодня получаем – это кредиты, которые нужно обслуживать", – отметил бывший премьер-министр.

Ситуация с экономикой