Wizz Air будет раздавать бесплатные билеты украинцам – откуда можно вылететь

Wizz Air поможет украинцам / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Весь мир помогает Украине во время войны с Россией. Украинских беженцев решила поддержать венгерская авиакомпания Wizz Air.

Реклама

Об этом сообщили на официальной странице компании в Twitter.

Лоукостер объявил о 100 тысячах бесплатных мест для украинцев на короткомагистральных рейсах.

Речь идет о любых направлениях из Польши, Словакии, Венгрии и Румынии в марте. Вылет можно забронировать на официальном сайте компании.

Реклама

Закрытое небо

Учитывая начало войны в Украине, небо над страной закрыто для пассажирских авиаперелетов. Добраться до западной границы граждане могут только наземным транспортом.

Раньше мы рассказывали о поддержке в Европе. Все больше стран закрывает небо для России, из которой нельзя лететь в воздушное пространство уже 36 европейских стран.

Венгерская бюджетная авиакомпания также вынуждена была отменить все рейсы в Украину. Владельцы билетов могут обменять их или вернуть деньги.