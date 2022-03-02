Wizz Air роздаватиме безкоштовні квитки українцям – звідки можна вилетіти

Wizz Air допоможе українцям / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні
Увесь світ допомагає Україні під час війни з Росією. Українських біженців вирішила підтримати угорська авіакомпанія Wizz Air.
Про це повідомили на офіційній сторінці компанії у твітері.
Лоукостер оголосив про 100 тисяч безкоштовних місць для людей на короткомагістральних рейсах.
Мовиться про будь-які напрямки з Польщі, Словаччини, Угорщини та Румунії в березні. Подорож можна забронювати на офіційному сайті компанії.
Закрите небо
Із огляду на початок війни в Україні, небо над країною закрите для пасажирських авіаперельотів. Дістатися західного кордону громадяни можуть лише наземним транспортом.
Раніше ми розповідали про підтримку в Європі. Все більше країн закривають небо для Росії, яка не може летіти через повітряний простір уже 36 учасниць ЄС.
Угорська бюджетна авіакомпанія також змушена була скасувати всі рейси в Україну. Власники квитків ще можуть обміняти їх або повернути гроші.