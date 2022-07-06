Выйти на пенсию в 2022 году смогут не все – кому не поможет возраст

Кто их украинцев не сможет получить долгожданный отдых / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня
Многие украинцы, которые в этом году достигли пенсионного возраста, не смогут вовремя выйти на долгожданный отдых.
Почему так – объяснили эксперты издания "На пенсии".
Итак, есть два основных условия выхода на пенсию: достижение пенсионного возраста и наличие необходимого страхового стажа. Их нужно выполнить одновременно, так что если пенсионный возраст рано или поздно наступит, то со страховым стажем повезло не всем.
В этом году для выхода на пенсию нужно иметь не менее 29 лет страхового стажа, а этот показатель может быть значительно меньше, чем общий трудовой стаж.
То есть если вы работали какое-то время неофициально, в этот период никто не платил ЕСВ, а значит, эти годы можно вычеркнуть из страхового стажа.
В чем подвох?
Обратите внимание, что если вам в этом году не хватило всего год страхового стажа, чтобы выйти на пенсию в 60, то, проработав еще 12 месяцев, вы не сможете выйти на пенсию в 61 год.
Дело в том, что в 2023 году нужно будет иметь уже 0 лет страхового стажа, чтобы выйти на пенсию
Эксперты в таком случае советуют уйти на пенсию в 2025 году, когда вам будет 63, если на тот момент у вас будет накоплено хотя бы 22 года страхового стажа.
Если и тогда стажа не хватит, выйти на пенсию можно в 65 лет – тогда будет достаточно иметь 15 лет страхового стажа.
"Сегодня" ранее писали, что может измениться для украинских пенсионеров в ЕС и почему некоторым людям вовремя не приходит пенсия.