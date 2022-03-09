Вывозить или положить на счет: что делать с гривной, если вы едете за границу

Что делать с гривной при выезде за границу / Фото: НБУ, Укрзализныця, Коллаж: Сегодня

Военное положение в Украине принесло некоторые ограничения и финансовые проблемы для граждан. У людей появился вопрос, как распоряжаться своими средствами во время войны. Особенно нужно понять, что делать с гривной при выезде за границу.

Национальный банк рекомендует не вывозить наличную гривну за границу, а внести ее на карточные счета в Украину.

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Проблема в том, что украинцы, переехавшие в другие страны с наличными, иногда не могут ее обменять. Иногда они вынуждены менять ее за бесценок. Именно поэтому выезжать следует со средствами на платежной карте.

Положить деньги на счет можно несколькими способами:

в отделении банка. Для этого человеку нужен паспорт;

через платежные устройства с функцией приема наличных денег – это могут быть терминалы самообслуживания (ПТКС) или банкоматы с функцией приема наличных денег.

Как рассчитываться за границей

Украинцы за рубежом могут рассчитываться картами, которые выдали украинские банки, и снимать необходимые суммы наличными в иностранной валюте страны пребывания.

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В таком случае конвертация валюты будет происходить по курсу, который установил банк, выпустивший вашу карту. Но не по курсу наличного обмена.

В Нацбанке отмечают:

"Национальный банк Украины не устанавливал никаких ограничений на безналичные расчеты, в частности, лимитов по суммам осуществления операций с использованием платежных карт за рубежом".

Новые правила от НБУ по наличным

Нацбанк снял некоторые ограничения на валютном рынке. В частности, были сняты ограничения на снятие наличных в населенных пунктах страны, которые были под угрозой оккупации россиянами.

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Кроме этого, с 8 марта заработали нововведения, среди которых разрешение открывать счета военнослужащим и осуществлять их идентификацию и верификацию на основании военного билета.

Также клиенты банков на территориях, где есть опасность через войну с РФ, могут снимать наличную национальную и иностранную валюту со счетов без ограничений по сумме, а также покупать наличную иностранную валюту и банковские металлы с физическими поставками при наличии средств или банковских металлов филиала/отделения банка.

Подробнее о новых правилах НБУ в этом материале.

Также "Сегодня" рассказывали, как изменились правила выдачи кредитов после введения военного положения.