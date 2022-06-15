Выбор сделан: как будет выглядеть новая марка от Укрпочты

Как будет выглядеть новая военная марка / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

В конце мая украинцы проголосовали за новую военную марку "Доброго вечора, ми з України". После этого "Дія" и Укрпочта объявили о старте нового голосования за эскиз для этой марки.

В среду, 15 июня, в пресс-службе "Дії" сообщили о результатах.

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Как будет выглядеть новая марка

В голосовании приняли участие 833 803 украинца, из которых 766 626 пользователей отдали голоса через приложение "Дія".

Собственно, с результатом в 314 473 голосов победил эскиз "Трактор, тянущий танк".

Так будет выглядеть новая военная марка "Доброго вечора, ми з України" / Фото: Укрпочта

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В общем, результаты голосования в "Дії" таковы:

на втором месте – Путин, которого останавливают ВСУ, 146 347 голосов;

на третьем – воин с KALUSH, 109 289 голосов;

четвертое и пятое места заняли Керамический петушок (98 443 голоса) и Гусь в поле с военными (98 074 голосов).

В Африке выпустили "Москву" в огне

Раньше мы рассказывали, что в Республике Нигер выпустили серию почтовых марок собственного производства, посвященных отправке российского крейсера в известном направлении.

Серия "Военные корабли" пополнилась двумя нигерскими почтовыми марками. На одной изображён российский корабль крупным планом в огне, а также украинский ракетный комплекс "Нептун" и пограничник с острова Змеиный. Номинал такой марки составляет 1000 западноафриканских франков или 48 грн.

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На другой марке этой же серии "Москва" в огне изображена на отдаленном плане, а в фокусе – украинский "Нептун" и пограничник. Что интересно, иностранцы не побоялись написать полную фразу о "Русском военном корабле". Номинал почтовой марки составляет 3600 западноафриканских франков или 173 грн.

Смотрите в нашем материале, как выглядят эти марки. Мы также рассказывали, что в Польше выпустили марки с Зеленским.