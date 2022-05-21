Украинцы сделали выбор: какой будет новая военная марка от "Укрпочты"

Третью военную марку от "Укрпочты" выбирали в течение недели, впереди еще одно голосование

"Укрпочта" готовит новые опросы на счет марок / Фото: Getty Images, Укрпочта, Коллаж: Сегодня

Недавно "Укрпочта" анонсировала старт продажи второй серии марок о "русском военном корабле". Тем временем, украинцы голосовали за новую военную марку.

Голосование проходило в "Дії" и на сайте почты. Прессслужба "Дії" сообщила, что опрос завершился, и больше всего голосов получил вариант "Доброго вечора, ми з України".

Реклама

Проголосовало около 650 тыс. украинцев

Из почти 650 тыс. человек, 550 тыс. отдали свой голос в "Дії". Данные из приложения вместе с данными с сайта "Укрпочты" показали, что украинцы голосовали за варианты так:

229 783 человек проголосовали за вариант "Доброго вечора, ми з України";

182 236 голосов – "Пес Патрон";

88 035 – "путин, москва палає, Гаага чекає";

79 476 – "Героям слава";

68 104 – "Ой у лузі червона калина".

В "Дії" отмечают, что вскоре будет объявлено новое голосование за дизайн марки "Доброго вечора, ми з України".

"Мечту у нас не отобрать"

Ранее "Сегодня" рассказывали, что "Укрпочта" напечатает новую почтовую марку, посвященную уничтоженному российскими оккупантами крупнейшему в мире транспортному самолету Ан-225 "Мрия"

Реклама

Марка будет с рисунком 11-летней Софии Кравчук из Волынской области. Свой рисунок ребенок отправил на конкурс "Что для меня Украина?", проводимый еще до войны.

Ранее стало известно, что в Украине напечатают марку с изображением Владимира Путина. Иллюстрацию к ней будут выбирать украинцы путем онлайн-голосования.

Кроме того, мы писали, чем теперь могут пользоваться клиенты "Укрпочты" онлайн, и за сколько продали первую марку с кораблем.