Деньги
Меню
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Изменить язык на: UA

Перейти к новостям Україна 24
🇺🇦 Интервью Зеленского 🔥 Герои Сегодня ⚠ Бензиновый кризис 💲 Что с долларом?
СЕГОДНЯ Новости экономики Новости экономики

Украинцы сделали выбор: какой будет новая военная марка от "Укрпочты"

Валерия Стрильчук Валерия Стрильчук Редактор Деньги Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
21 мая, 14:07
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Третью военную марку от "Укрпочты" выбирали в течение недели, впереди еще одно голосование
"Укрпочта" готовит новые опросы на счет марок
"Укрпочта" готовит новые опросы на счет марок / Фото: Getty Images, Укрпочта, Коллаж: Сегодня

Недавно "Укрпочта" анонсировала старт продажи второй серии марок о "русском военном корабле". Тем временем, украинцы голосовали за новую военную марку.

Голосование проходило в "Дії" и на сайте почты. Прессслужба "Дії" сообщила, что опрос завершился, и больше всего голосов получил вариант "Доброго вечора, ми з України".

Реклама

Проголосовало около 650 тыс. украинцев

Из почти 650 тыс. человек, 550 тыс. отдали свой голос в "Дії". Данные из приложения вместе с данными с сайта "Укрпочты" показали, что украинцы голосовали за варианты так:

  • 229 783 человек проголосовали за вариант "Доброго вечора, ми з України";
  • 182 236 голосов – "Пес Патрон";
  • 88 035 – "путин, москва палає, Гаага чекає";
  • 79 476 – "Героям слава";
  • 68 104 – "Ой у лузі червона калина".

В "Дії" отмечают, что вскоре будет объявлено новое голосование за дизайн марки "Доброго вечора, ми з України".

"Мечту у нас не отобрать"

Ранее "Сегодня" рассказывали, что "Укрпочта" напечатает новую почтовую марку, посвященную уничтоженному российскими оккупантами крупнейшему в мире транспортному самолету Ан-225 "Мрия"

Реклама

Марка будет с рисунком 11-летней Софии Кравчук из Волынской области. Свой рисунок ребенок отправил на конкурс "Что для меня Украина?", проводимый еще до войны.

Ранее стало известно, что в Украине напечатают марку с изображением Владимира Путина. Иллюстрацию к ней будут выбирать украинцы путем онлайн-голосования.

Кроме того, мы писали, чем теперь могут пользоваться клиенты "Укрпочты" онлайн, и за сколько продали первую марку с кораблем.

Реклама

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Деньги
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Помощь во время войны
Больше новостей
Финанс-дайджест
Больше новостей
Industry
Больше новостей
Квартирный вопрос
Больше новостей
Время зарабатывать
Техно
Больше новостей
Наши деньги
Больше новостей
Война в Украине
Больше новостей
Главное о деньгах
Бизнес News
Больше новостей
Украинцы за границей
Больше новостей
Все новости
Последние новости
Показать еще
Наша экономика
5 главных цифр
1
Потребительская инфляция Потребительская инфляция
16,4%
2
Учетная ставка Учетная ставка
10%
3
Официальный курс евро Официальный курс евро
30,77 грн
4
Официальный курс доллара Официальный курс доллара
29,25 грн
5
Международные резервы Международные резервы
$26,9 млрд
Прогноз
Грядущая продовольственная катастрофа
Новая обложка The Economist
Денежный вопрос
Что будет с ценами на бензин?
Узнать
ЗАПРАВКИ
Топливо сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
41,84
39,86
42,31
37,47
44,50
44,00
46,00
38,36
52,00
51,00
57,00
39,00
-
39,79
42,29
34,00
-
-
54,99
38,81
-
-
-
39,00
-
51,00
57,00
38,97
-
39,86
42,31
39,65
-
39,50
42,29
-
Страна в смартфоне
Что нового в "Дії"
Просвещайся
Язык денег
Военные ОВГЗ — это разновидность облигаций. Мало чем отличаются от обычных бумаг. Приобретая их, вы поддерживаете ВСУ и нашу экономику в военное время, а приятным бонусом получаете до 11,5% годовых.
TOP-5 в Украине
Самые востребованные сферы
Транспорт и логистика

Транспорт и логистика

IТ и интернет

IТ и интернет

Строительство

Строительство

Рабочий персонал

Рабочий персонал

Продажи

Продажи

На какие профессии спрос
Анализ
Материальные потери экономики
1
Недвижимость Недвижимость
$32,6 млн
2
Инфраструктура Инфраструктура
$31,6 млн
3
Объекты добычи и переработки Объекты добычи и переработки
$11,9 млн
4
Социальные объекты Социальные объекты
$8,5 млн
5
Объекты энергетики Объекты энергетики
$3,7 млн
6
Ценное движимое имущество Ценное движимое имущество
$2,77 млн
7
С/х объекты и лесное хозяйство С/х объекты и лесное хозяйство
$1 млн
Кто заплатит украинцам?
Цена вопроса
Сколько стоит квартира в Польше?
Ответ
Must Know
Штрафы для пешеходов и велосипедистов

Переход дороги в неположенном месте – 255 грн

Переход дороги в неположенном месте – 255 грн

Переход на красный свет светофора – 255 грн

Переход на красный свет светофора – 255 грн

Нарушение ПДД при езде на велосипеде – 425 грн

Нарушение ПДД при езде на велосипеде – 425 грн

Езда на велосипеде в нетрезвом виде – 680 грн

Езда на велосипеде в нетрезвом виде – 680 грн

Создание аварийной ситуации – 850 грн

Создание аварийной ситуации – 850 грн

Калькулятор зарплаты

Калькулятор зарплаты
Валюта
Новые правила на валютном рынке
Что с долларом?
Цены
Что подорожало больше всего за год
1
Овощи Овощи
67,2%
2
Макаронные изделия Макаронные изделия
24,3%
3
Масло Масло
23,9%
4
Фрукты Фрукты
23,5%
5
Рыба Рыба
22,1%
6
Хлеб Хлеб
20,8%
7
Молоко Молоко
19,1%
8
Сыр и творог Сыр и творог
18,8%
9
Мясо Мясо
15,3%
10
Подсолнечное масло Подсолнечное масло
14,7%
Знать больше
статистика
Курс криптовалюты сегодня

Валюта

Цена, usd

Bitcoin (BTC)

29270.35

Dogecoin (DOGE)

0.08

Ethereum (ETH)

1968.46

Litecoin (LTC)

69.56

Ripple (XRP)

0.41

У4.5.0.

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Деньги
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять