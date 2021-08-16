Украине грозит осенний локдаун – что будет с рынком труда

Общепит пострадает после введения нового локдауна, а IT-сфера снова выиграет. Коллаж "Сегодня" / Фото: Pixabay

Новый локдаун в Украине, который прогнозируется этой осенью, снова приведет к ухудшению ситуации на рынке труда. Сильнее всех пострадает сфера общепита. Вместе с тем спрос в сфере доставки еды вырастет, как и в прошлый раз.

Об этом рассказал в комментарии "Сегодня" руководитель компании Perfomance Management Сергей Сароян.

По словам эксперта, действовать работодатели будут точно так же, как и в первый локдаун – отправлять работников в неоплачиваемые отпуска. При этом могут возникнуть новые трудности.

"Хуже всего придется сотрудникам общепита. Причем, могут возникнуть новые проблемы: хозяевам ресторанов будет крайне сложно найти работников в будущем, так как многие предпочтут попробовать себя в других, более надежных, сферах. Тем более, сейчас имеется повышенный спрос на курьеров, которым вся эта история с карантином идет только на пользу", – считает Сароян.

В каких сферах будет стабильность

Как известно, пандемия ускорила процесс цифровизации и ухода бизнеса в онлайн, который и без локдауна длился уже несколько лет. В связи с этим в сфере информационных технологий спрос на IT-сотрудников будет стабильно высоким, говорит Сароян.

Количество вакансий в этой области уже выросло более чем на 50% в первом полугодии 2021 года по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Опытных IT-специалистов постоянно не хватает.

"Присутствие фирмы онлайн требует серьезной подготовительной работы: это и создание эффективного сайта, маркетинговые кампании, правильное хранение данных, их анализ и т. д. Для этого необходимо привлекать либо собственных специалистов либо обращаться за помощью к посредникам. В любом случае данная тенденция способствует появлению кадрового голода – этих специалистов постоянно не хватает", – констатирует руководитель компании Perfomance Management.

В обозримом будущем ситуация измениться не должна: все больше сервисов становится доступно онлайн. Все больше людей осознает удобство подобных платформ, говорит Сароян.

По словам эксперта, также растет спрос на:

продавцов;

работников сферы транспорта и логистики.

Работа за пределами страны

В новых условиях, продиктованных пандемией, сохранился тренд на поиск специалистов в сфере производства (к примеру, упаковщиков). Вместе с тем украинцы, которые работают в этой сфере, как правило, стремятся найти работу за границей. Там они чувствуют себя более безопасно с финансовой точки зрения.

"Из-за карантина строители, грузчики и разнорабочие теряли работу первыми, вследствие чего люди больше не хотят рисковать, связываясь с украинскими работодателями, и как минимум, стремятся найти работу в других сферах. Шансы на это хорошие, особенно учитывая активное восстановление польской экономики", – говорит Сароян.

Украинские работодатели пытаются привлечь таких сотрудников повышением зарплаты. Однако из-за довольно легкого механизма по поиску работы за границей желающих находится мало.

Впрочем, по словам санитарного врача страны Игоря Кузина, несмотря на прогнозы ухудшения эпидситуации в стране, на сегодняшний день нет предпосылок для введения локдауна с приходом осени. Таким образом, в Украине продолжит действовать адаптивный карантин. Минздрав рассчитывает оттянуть жесткий локдаун на максимально отдаленные сроки.

Тем временем, в новостях "Сегодня" рассказали всю правду о сезонных распродажах:

Напомним, большая часть украинцев (67,1%) относит себя к категории бедных граждан. Только 1% населения относит себя к среднему классу, говорят данные Госстата.

Украинцам не хватает заработанных денег на потребительские нужды, поэтому население активно тратит сбереженные средства, констатирует председатель Совета Национального банка Украины Богдан Данилишин. По его словам, сокращение в первом квартале текущего года собственных сбережений населения составило 60 млрд грн.