"Встроенный душ от "Укрзализныци": пассажиры попали под "дождь" прямо в вагоне (видео)

На пассажиров "Укрзализныци" начала лить вода с потолка / Фото: Коллаж: Сегодня
В одном из вагонов "Укрзализныци" с потолка начала лить вода, словно из настоящего душа.
Об этом на личной странице Facebook сообщил возмущенный пассажир и прикрепил видео.
Мужчина пошутил и сравнил поток воды с душем.
"Встроенный душ от "Укрзализныци"? А нет, это просто очередной вагон поезда "замироточил", – пишет пассажир.
Новые вагоны "Укрзализныци"
1 ноября ПАО "Укрзализныця" получило новые пассажирские вагоны для своих поездов.
В них пассажирам будут доступны розетки с USB-портами, столы для пеленания и держатели для стаканов, однако из 20 таких вагонов "Укрзализныця" получили пока только пять.
Фотографии новых вагонов со всех сторон показываем в материале.
"Сегодня" также писали о новых правилах перевозок, которые ввели в поездах в связи с распространением коронавируса.
А также рассказывали, на каких вокзалах "Укрзализныци" можно сделать прививку или экспресс-тест со скидкой в 50%.