Всемирный банк снова улучшил прогноз роста ВВП Украины

Банк изменил свое мнение о перспективах роста украинской экономики в 2022 и 2023 годах

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Всемирный банк, который одобрил выделение Украине 2,5 млрд грн на закупку вакцины, сохранил оптимистичный прогноз роста валового внутреннего продукта Украины в 2021 году на уровне 3,8% и улучшил до 3,1% – на 2022 и 2023 годы.

Об этом говорится в докладе Всемирного банка "Перспективы мировой экономики" за июнь 2021 года.

В то же время Всемирный банк ожидает, что в 2021 году мировая экономика вырастет на 5,6% – это самый высокий показатель темпов восстановления после рецессии за последние 80 лет, преимущественно обусловленный интенсивным подъемом экономической активности в нескольких крупных странах.

"Несмотря на обнадеживающие признаки восстановления мировой экономики, пандемия продолжает усугублять бедность и неравенство среди населения развивающихся стран по всему миру", – констатировал президент Группы Всемирного банка Дэвид Малпасс.

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Напомним, 31 марта Всемирный банк улучшил прогноз роста экономики Украины в 2021 году до 3,8% ВВП. Однако тогда же он ухудшил прогноз на 2022 год – 3% роста вместо 3,1%.

А в январе ВБ повысил прогноз экономического роста Украины в 2021 году до 3%, хотя в предыдущем прогнозе аналитики ожидали вдвое меньшего роста ВВП, на уровне 1,5%.

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