Всего сутки чтоб вывести деньги: почему ПриватБанк внезапно заблокировал счет клиентки

ПриватБанк внезапно блокирует счета клиентов / Фото: Коллаж: Сегодня

ПриватБанк блокирует некоторые счета клиентов без предупреждения и причин, а также отказывает в обслуживании.

Об этом сообщила возмущена клиентка ПриватБанка на специализированном сайте Минфин.

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По ее словам, банк отказал ей в обслуживании без уведомлений, писем или звонков, а с ее кредитной карты просто исчезли деньги. Тогда женщина позвонила по телефону на горячую линию поддержки и узнала, что ей отказано в обслуживании.

"Оставила заявку и на горячей линии, и в отделении. Через два дня перезвонил сотрудник Василий и в грубой, агрессивной форме предупредил, что если к вечеру я не заберу деньги со счетов, их просто заблокирует", – говорится в отзыве.

По мнению клиентки, ПриватБанк, таким образом, нарушает условия договора. Проблема для женщины заключается и в том, что она имела в этом финучреждении счет физического лица предпринимателя и потеряла доступ ко всем средствам и банковским операциям.

Ответившие в ПриватБанке

Сотрудники банка ответили в комментариях под отзывом и отметили, что профильные специалисты провели подробную проверку и выяснили, что "банк имеет основания для прекращения дальнейшего сотрудничества" .

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В ПриватБанке также отметили, что обслуживание этой клиентки остановлено и в дальнейшем будет невозможно.

ПриватБанк разоблачил фейковый сайт мошенников

В сети появился фейковый сайт, дизайн которого очень похож на настоящий сайт ПриватБанка, но является мошеннической подделкой.

Ненастоящая ссылка ведет на страницу "входа в личный кабинет Приват24" и когда человек вводит данные, с его счета списывают средства.

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В ПриватБанке предупредили, что нельзя открывать непроверенные ссылки и, тем более, вводить там свои личные данные, а также напомнили, что настоящие сотрудники банка никогда не просят сообщить пароль.

Ранее "Сегодня" рассказывали про новую схему обмана с фейковыми выплатами за вакцинацию от коронавируса.

Мы также писали, какие еще фейковые мошеннические сайты можно встретить в сети.