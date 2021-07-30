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Все на юг. "Укрзализныця" добавила четыре поезда в Одессу и Запорожье

30 июля, 13:55

Новые железнодорожные сообщения к морю коснутся жителей Львова и Харькова – из этих городов будут курсировать поезда

Дополнительные поезда в южном направлении. Коллаж "Сегодня" / Фото: Сегодня, Pixabay

В АО "Укрзализныця", которая хочет снова поднять грузовые тарифы, ввели четыре дополнительных поезда в южном направлении. Два из них – в Одессу и еще два – в Запорожье, сообщила пресс-служба компании в Telegram.

Теперь на море сможет уехать больше жителей Львова и Харькова. Именно по таким направлениям будут курсировать дополнительные составы.

Расписание дополнительных поездов:

Напомним, в пятницу, 30 июля, в Украине из-за ДТП на железной дороге в Полтавской области пять поездов отстают в графике. В результате аварии госпитализировали работницу "Укрзализныци".

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Подробности происшествия на железнодорожном полотне и его последствиях смотрите в новостях "Сегодня":

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Источник: Сегодня

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