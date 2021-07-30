Все на юг. "Укрзализныця" добавила четыре поезда в Одессу и Запорожье

Новые железнодорожные сообщения к морю коснутся жителей Львова и Харькова – из этих городов будут курсировать поезда

Дополнительные поезда в южном направлении. Коллаж "Сегодня" / Фото: Сегодня, Pixabay

В АО "Укрзализныця", которая хочет снова поднять грузовые тарифы, ввели четыре дополнительных поезда в южном направлении. Два из них – в Одессу и еще два – в Запорожье, сообщила пресс-служба компании в Telegram.

Теперь на море сможет уехать больше жителей Львова и Харькова. Именно по таким направлениям будут курсировать дополнительные составы.

Расписание дополнительных поездов:

Поезд № 258/257 Львов – Одесса будет отправляться из Львова с 30 июля по 10 сентября по четным числам в 17.30. В обратном направлении – с 1 августа по 11 сентября по нечетным числам в 17.00.

Поезд № 242/241 Одесса – Харьков: из Одессы 5, 7, 9, 15, 17, 19, 21, 25, 27, 29 августа в 23:37. Назад – 6, 8, 16, 18, 20, 26 и 28 августа в 17.36.

Поезд № 246/245 Запорожье – Одесса: из Запорожья 5, 15 и 25 августа в 4:20.

Поезд № 209 Харьков – Запорожье: из Харькова будет отправляться 11, 23 и 31 августа в 1.40.

Напомним, в пятницу, 30 июля, в Украине из-за ДТП на железной дороге в Полтавской области пять поездов отстают в графике. В результате аварии госпитализировали работницу "Укрзализныци".

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Подробности происшествия на железнодорожном полотне и его последствиях смотрите в новостях "Сегодня":