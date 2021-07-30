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Усі на південь. "Укрзалізниця" додала чотири поїзди в Одесу та Запоріжжя

30 липня, 13:55

Нові залізничні сполучення до моря торкнуться жителів Львова і Харкова – з цих міст будуть курсувати поїзди

Додаткові поїзди в південному напрямку. Колаж "Сьогодні" / Фото: Сьогодні, Pixabay

В АТ "Укрзалізниця", яка хоче знову підняти вантажні тарифи, ввели чотири додаткових поїзди в південному напрямку. Два з них – в Одесу і ще два – в Запоріжжя, повідомила прес-служба компанії в Telegram.

Тепер на море зможе виїхати більше жителів Львова і Харкова. Саме за такими напрямками курсуватимуть додаткові потяги.

Розклад додаткових поїздів:

Нагадаємо, в п'ятницю, 30 липня, в Україні через ДТП на залізниці в Полтавській області п'ять поїздів відстають в графіку. В результаті аварії госпіталізували робітницю "Укрзалізниці".

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Подробиці події на залізничному полотні і його наслідки дивіться в новинах "Сьогодні":

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Джерело: Сьогодні

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