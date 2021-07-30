Усі на південь. "Укрзалізниця" додала чотири поїзди в Одесу та Запоріжжя

Нові залізничні сполучення до моря торкнуться жителів Львова і Харкова – з цих міст будуть курсувати поїзди

Додаткові поїзди в південному напрямку. Колаж "Сьогодні" / Фото: Сьогодні, Pixabay

В АТ "Укрзалізниця", яка хоче знову підняти вантажні тарифи, ввели чотири додаткових поїзди в південному напрямку. Два з них – в Одесу і ще два – в Запоріжжя, повідомила прес-служба компанії в Telegram.

Тепер на море зможе виїхати більше жителів Львова і Харкова. Саме за такими напрямками курсуватимуть додаткові потяги.

Розклад додаткових поїздів:

Поїзд № 258/257 Львів – Одеса відправлятиметься зі Львова з 30 липня до 10 вересня по парних числах о 17.30. У зворотньому напрямку – з 1 серпня по 11 вересня по непарних числах о 17.00.

Поїзд № 242/241 Одеса – Харків: з Одеси 5, 7, 9, 15, 17, 19, 21, 25, 27, 29 серпня о 23:37. Назад – 6, 8, 16, 18, 20, 26 і 28 серпня в 17.36.

Поїзд № 246/245 Запоріжжя – Одеса: із Запоріжжя 5, 15 і 25 серпня о 4:20.

Поїзд № 209 Харків – Запоріжжя: з Харкова буде відправлятися 11, 23 і 31 серпня в 1.40.

Нагадаємо, в п'ятницю, 30 липня, в Україні через ДТП на залізниці в Полтавській області п'ять поїздів відстають в графіку. В результаті аварії госпіталізували робітницю "Укрзалізниці".

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