Время дешевого доллара закончилось? Что будет с курсом после праздников

Гривне прочат девальвацию / Фото: Сегодня, Pixabay

В первую неделю января доллар радовал тех, кто продавал валюту, и огорчал тех, кто собирался ее покупать: курс рос как на дрожжах, особенно в рабочую трехдневку между Новым годом и Рождеством. В чем причина такой необычной активности, а также чего ждать от доллара в первую полноценную рабочую неделю 2022 года, рассказали эксперты "Сегодня".

Это член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин, президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко и руководитель отдела аналитики ГК Forex club Андрей Шевчишин.

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Что произошло с курсом за неделю

Доллар после трех дней стабильности продолжил дорожать в первый рабочий день нового года, 4 января, как на безналичном, так и на наличном рынке. Заметный восходящий тренд наблюдался все три рабочих дня: курс наличного доллара вырос сразу на 20 копеек как в продаже, так и в покупке – до 27,63 и 27,38 грн/доллар соответственно. Это на 13-15 коп. больше, чем по безналу. На Рождество курс стабилизировался на этом уровне. Последний раз доллар стоил так дорого восемь месяцев назад, в середине мая прошлого года. Но тогда тренд был нисходящий.

Спрэд (разница между курсами покупки и продажи), расширившийся перед Новым годом сразу на 6 копеек, сохранился. Это указывало, что валюты на наличном рынке не так много, а спрос на нее есть, поэтому банки и ПОВы (пункты обмена валют) были заинтересованы ее купить, перепродать и заработать на большом спрэде.

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Максимальный курс, по которому можно было сдать наличный доллар – 27,54 грн (на 27 коп. дороже, чем неделю назад), минимальный курс, по которому можно купить наличный доллар – 27,58 грн (на 23 коп. дороже, чем неделю назад). Отметим, что такой высокий курс покупки наблюдается в пунктах обмена и банках, работающих на приобретение валюты. Заявленный низкий курс продажи там, как правило, виртуальный, по такой цене в наличии долларов нет. Реальный курс продажи начинается с 27,65 грн/доллар, но при этом курс покупки не выше 27,35. Несколько банков даже установили спрэд 40 копеек, покупая доллар по 27,25-27,30 грн, а продавая по 27,65-27,70.

Нацбанк за три рабочих дня ослабил гривню с 27,28 до 27,46 грн, причем основной "удар" пришелся на 6 января – девальвация сразу на 16 копеек. На понедельник, 10 января, регулятор установил еще более низкий курс – 27,50 грн/доллар.

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Анализ ситуации на рынке

Эксперты говорят, что на изменения курса повлияли две взаимосвязанные причины: увеличение спроса на валюту на праздники и народные волнения в Казахстане.

Александр Охрименко напомнил: доллар начал дорожать еще в конце декабря прошлого года, что уже спровоцировало увеличение спроса на валюту из опасения дельнейшего роста курса.

"В первые рабочие дни нового года Минфин выплачивает проценты по внешнему госдолгу, для чего нужны значительные суммы в валюте, а основная масса продавцов в это время неактивны, – говорит Александр Охрименко. – При этом валютные спекулянты смогли раскачать курс, использовав страхи населения о возможной девальвации гривни в связи с эскалацией событий в Казахстане".

С ним согласен и Олег Пендзин. Эксперт не исключает, что из-за событий в Казахстане у нас могли активизироваться держатели крупных сумм в гривневых вкладах, начавшие конвертировать их в валюту. В ответ банки тут же подняли курс доллара, чем воспользовались финансовые спекулянты.

"Главная причина – недостаток валюты, прежде всего на безналичном рынке, так как продавцы были неактивны. Не зря Нацбанк за 4-6 января продал на межбанке 100 млн долларов, при том, что перед Новым годом он покупал излишки валюты, – анализирует Олег Пендзин. – Это смогло сдержать усиливавшуюся девальвацию гривни, иначе спекулянты могли бы раскачать курс до 28 грн в продаже".

По оценке Андрея Шевчишина, курс доллара уже достиг максимальных значений на волне низкого предложения и высокого спроса. Поэтому продолжения девальвации эксперт не ожидает.

Чего ожидать на наступающей неделе

Мнения экспертов разделились. Александр Охрименко и Олег Пендзин прогнозируют, что после Рождества гривня начнет укрепляться.

"Рост курса уже остановился, как только начнутся "рабочие будни", гривня постепенно укрепится до 27,20-27,30 грн/доллар", – прогнозирует Олег Пендзин.

Александр Охрименко говорит, что наступающая неделя уйдет на "раскачку": продавцы и покупатели начнут постепенно выходить на рынок. А так как наличный рынок следует за межбанком, то курс наличного доллара день-два останется на нынешнем уровне, затем начнет снижаться до предновогодних значений, это 27,35-27,40 грн/доллар.

Андрей Шевчишин ожидает непростую неделю: по его оценке, курс будет меняться вверх-вниз, причем заметно, в пределах 20 коп./доллар. То есть может быть как 27,80, так и 27,40 грн/доллар.

Продавать или покупать валюту

Эксперты советуют сдавать валюту тем, кому нужна гривневая наличка, пока курс доллара высокий. А вот покупателям стоит обождать, если, конечно, валюта не требуется им немедленно.

Александр Охрименко повторил свой прогноз: после 15 января должно начаться плавное укрепление гривни. Курс может опуститься даже до 27 грн/доллар.

Кстати, год назад доллар дешевел с 10 января до 15 марта. Тогда средний наличный курс опустился на 50 копеек – с 28,30 до 27,80 грн.

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