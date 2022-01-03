Праздники все изменят? Что будет с курсом доллара в первую неделю января

Эксперты дали прогноз курса доллара на первые дни января и рассказали, покупать или продавать валюту

Продавать или покупать валюту в первые дни января / Фото: Коллаж: Сегодня

На предстоящей неделе, с 3 по 9 января, эксперты не ожидают активности на межбанковском валютном рынке. Это повлияет на курс гривни, однако не так, как всегда из-за праздников.

Об этом "Сегодня" рассказал президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко.

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По его словам, в первую неделю января наличный доллар в покупке может подешеветь ниже 27 грн, а в продаже – подорожать до 27,5 грн.

Аналитик компании "Центр биржевых технологий" Максим Орищак прогнозирует, что в этот период курс продажи доллара будет колебаться в рамках 27 – 27,33 грн/долл.

Среди факторов, которые давят на гривню, эксперт выделил геополитический, а среди факторов поддержки гривни – готовность Нацбанка повышать учетную ставку.

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Член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин советует не обращать внимания на такие колебания.

Что делать с валютой?

Все эксперты единогласно советуют пока не покупать доллар по двум причинам:

во-первых, не дать заработать продавцам на завышенном курсе;

во-вторых, чтобы не потерять после праздников свои деньги.

По словам Александра Охрименко, январь – это неудачный месяц для покупки валюты, поскольку до конца зимы доллар может подешеветь до 27 грн.

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Что будет с курсом в 2022-м по мнению украинцев

По данным опроса исследовательской компании Gradus, более 35% украинцев (35,3%) считают, что в 2022 году курс доллара повысится до 30 грн.

Еще 14,6% респондентов заявили, что доллар поднимется за отметку 30 грн. 29,4% опрошенных считают, что курс в 2022 году останется на том же уровне.

Оптимистов, которые считают что курс значительно упадет, оказалось всего 2,7%.

"Сегодня" также писали, что будет с ценами, безработицей и курсом доллара в первом квартале 2022 года.