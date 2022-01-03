Деньги
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
📞 Переговоры Байден-Зеленский 🇺🇦 Украинцы оценили 2021 🎙 Слушаем звуки зимы 🤖 Заглядываем в будущее
СЕГОДНЯ Новости экономики Финансовые новости

Праздники все изменят? Что будет с курсом доллара в первую неделю января

София Зиновьева София Зиновьева Редактор Деньги Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
3 января, 10:45
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Эксперты дали прогноз курса доллара на первые дни января и рассказали, покупать или продавать валюту
Продавать или покупать валюту в первые дни января
Продавать или покупать валюту в первые дни января / Фото: Коллаж: Сегодня

На предстоящей неделе, с 3 по 9 января, эксперты не ожидают активности на межбанковском валютном рынке. Это повлияет на курс гривни, однако не так, как всегда из-за праздников.

Об этом "Сегодня" рассказал президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко.

Реклама

По его словам, в первую неделю января наличный доллар в покупке может подешеветь ниже 27 грн, а в продаже – подорожать до 27,5 грн.

Аналитик компании "Центр биржевых технологий" Максим Орищак прогнозирует, что в этот период курс продажи доллара будет колебаться в рамках 27 – 27,33 грн/долл.

Среди факторов, которые давят на гривню, эксперт выделил геополитический, а среди факторов поддержки гривни – готовность Нацбанка повышать учетную ставку.

Реклама

Член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин советует не обращать внимания на такие колебания.

Что делать с валютой?

Все эксперты единогласно советуют пока не покупать доллар по двум причинам:

  • во-первых, не дать заработать продавцам на завышенном курсе;
  • во-вторых, чтобы не потерять после праздников свои деньги.

По словам Александра Охрименко, январь – это неудачный месяц для покупки валюты, поскольку до конца зимы доллар может подешеветь до 27 грн.

Реклама

Что будет с курсом в 2022-м по мнению украинцев

По данным опроса исследовательской компании Gradus, более 35% украинцев (35,3%) считают, что в 2022 году курс доллара повысится до 30 грн.

Еще 14,6% респондентов заявили, что доллар поднимется за отметку 30 грн. 29,4% опрошенных считают, что курс в 2022 году останется на том же уровне.

Оптимистов, которые считают что курс значительно упадет, оказалось всего 2,7%.

"Сегодня" также писали, что будет с ценами, безработицей и курсом доллара в первом квартале 2022 года.

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал

Далее по теме

Все новости
Деньги
Показать еще
Реклама
Тарифы на газ
Больше новостей
ТОП публикаций
Юлия Ляхова

Юлия Ляхова

Team Lead Деньги Сегодня

 Смотреть все статьи
Финанс-дайджест
Больше новостей
ТОП публикаций
София Зиновьева

София Зиновьева

Редактор Деньги Сегодня

 Смотреть все статьи
Бизнес News
ТОП публикаций
Ульяна Лебич

Ульяна Лебич

Редактор Деньги Сегодня

 Смотреть все статьи
Топ публикаций
Виктория Барановская

Виктория Барановская

Редактор Деньги Сегодня

 Смотреть все статьи
Все новости
Последние новости
Показать еще
#человек_сего_дня
3 января. Джон Р. Р. Толкин. В этот день 130 лет назад родился главный “хоббит” мировой литературы, отец современного жанра фэнтези, английский писатель, переводчик, ученый Джон Рональд Руэл Толкин…
На встречу с героем!
Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

27.28

Российский рубль (₽)

0.364

Евро (€)

30.92

Где лежат ваши деньги
Как будем жить в 2022-м
Загляни в будущее!
Опрос
Игрушки на миллиарды
Откуда едет новогоднее настроение?
Получи порцию праздника
Страна в смартфоне
Что нового в "Дії"
Кликни, чтобы не стоять в очереди
Инвестсовет
Куда вложить: валюта, крипто или золото
Сделай правильный выбор!
Авиатуры
Куда летим? В Тель-Авив!
Узнать о новом направлении

Калькулятор зарплаты

Калькулятор зарплаты
(Не)праздничные цены
Сколько стоит Новый год
Загляни под елочку
Рейтинг ВВП
Кто "жирует" больше всех
А что с Украиной?
Коммуналка
Сколько будем платить за доставку газа?
Узнать!
Опрос
Финансовый гороскоп на 2022
Гороскоп о деньгах для всех знаков
Кто разбогатеет?
ЗАПРАВКИ
Топливо сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
30,45
29,95
29,00
18,36
30,50
30,00
29,00
18,37
30,55
29,55
28,08
19,28
30,75
30,19
29,09
19,48
33,49
30,56
29,81
18,78
33,99
30,96
30,15
19,64
33,99
30,96
30,15
19,36
33,99
30,96
30,15
19,64
34,59
30,00
28,29
19,01
36,97
30,78
33,97
19,97

TV News

Covid’19

Главное

Погода

Гороскоп
Деньги
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Главные темы Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять