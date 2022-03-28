Враг уничтожает нефтебазы: что будет с рынком топлива в Украине

Рассказываем о перспективах топливного рынка / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

В последнее время, столкнувшись с проблемами в продвижении вглубь украинской территории, российские войска изменили тактику. С середины прошлой недели крылатыми ракетами они прицельно бьют по украинским нефтебазам. Таким образом враг пытается вызвать дефицит топлива и сорвать посевную. США уже пообещали помочь нам с топливом, но быстро эта помощь не придет.

"Сегодня" вместе с экспертами разбирались, насколько большой ущерб нанесен российскими ракетами и каковы перспективы топливного рынка на ближайшее время.

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Подсчитывая потери

Прицельные удары российских крылатых ракет по украинским складам топлива на прошлой неделе участились. Так, 24 марта была уничтожена нефтебаза в селе Калиновка под Киевом. 26 марта в результате ракетного удара сгорела нефтебаза во Львове. В тот же день был нанесен удар по нефтебазе в Дубно на Ровенщине. А 27 марта ракеты прилетели в нефтебазу на Волыни.

Такая концентрация вражеских обстрелов по объектам критической инфраструктуры говорит об одном: Россия перешла к тактике уничтожения украинской экономики. В частности, враг хочет сорвать посевную, а также усложнить передвижение транспорта по стране.

Эксперты говорят, что уничтожение каждой нефтебазы – это потери инфраструктуры и топлива на десятки миллионов долларов.

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"Только за два дня атаки на нефтебазы компаниям нанесен ущерб на десятки миллионов долларов! Тысячи АЗС и десятки терминалов закрыты или вовсе разрушены", – говорит директор "Консалтинговой компании А-95" Сергей Куюн.

Конечно, по сравнению с десятками, если не сотнями миллиардов долларов потерь от суммарных разрушений украинской инфраструктуры эти цифры не кажутся фантастическими. Но нужно понимать, что без разрушенной школы можно прожить несколько месяцев, а потребность в топливе ощущается каждый день. И закрытые АЗС сразу в нескольких областях может стать огромной проблемой для всей украинской экономики.

Запасов на мелкооптовых складах и АЗС осталось на неделю, и дефицит горючего может возникнуть уже в первой половине апреля.

Изменение логистики

Подливает масла в огонь изменение с начала войны логистических цепочек. Если раньше Украина закупала топливо в ЕС, России и Беларуси, то сейчас для нас остался доступным только европейский рынок.

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"Моря нет. Поставок из Беларуси и РФ нет. Есть только Европа, где особо лишнего ресурса нет, и его еще проблематично затащить, так как тележек не хватает. Тележки – это колеса для вагонов, чтобы переставлять с европейской узкой колеи на нашу ширококолейку. По понятным причинам их в таком количестве не имелось. Поэтому вагонами так все быстро не решить, – поясняет руководитель сети АЗС Prime group Дмитрий Леушкин.

По его словам, с автотранспортом тоже все сложно. Бензовозам раньше не было нужды выезжать за рубеж, поэтому они попросту технически не готовы к загранпоездкам.

"Чип-карты для тахографов надо 56 дней в покое выдержать, чтобы на штрафы не нарваться. А еще надо и загранпаспорта и чтобы международная лицензия была, и таможенное свидетельство, и сертификаты на машину, и много всего другого, что быстро не сделаешь, тем более в таких условиях, как сейчас", – продолжает Дмитрий Леушкин.

Интересно, что в такой ситуации страдает не только Украина, но и соседняя Беларусь, с территории которой нас атакует Россия. Дело в том, что белорусские НПЗ раньше работали на украинский рынок, а теперь практически остановились – из-за санкций они не могут продавать топливо.

Белорусские НПЗ – бюджетообразующие предприятия, они работают в режиме технологического минимума, а одно скоро остановится. Перспективы – нулевые. Без украинского рынка они трупы, рынков сбыта нет, – говорит Сергей Куюн.

Как решить проблему

Эксперты в один голос говорят, что правительству придется что-то менять в существующей модели топливного рынка. Нужно стимулировать мелкооптовые поставки топлива – ведь в каждый бензовоз ракетой россияне стрелять не будут.

"Чтобы снизить дефицит топлива, который возникнет в апреле, требуются решения, на которые нужна добрая воля правительства. К примеру, можно разрешить перекачивать цистерны прямо на границе либо упростить правила перевозок бензовозами. Но тут тоже нужно время, а его уже нет. Посевная началась", – говорит Дмитрий Леушкин.

Согласны с этим и другие специалисты. Они считают, что рынок топлива нужно максимально дерегулировать и позволить фермерам самим закупать топливо за рубежом.

"Главный принцип – максимально упростить условия для работы как можно большего числа поставщиков и отпустить все, что можно отпустить. Каждый бензовоз, который через кума-свата-брата найдет в Европе даже небольшая региональная компания или фермер, – это 2700 гектаров земли под посевную", – говорит Сергей Куюн.

Ранее мы писали, в каких сферах ожидают рабочий бум после войны. К чему готовиться украинцам в апреле, читайте здесь.