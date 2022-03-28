Ворог знищує нафтобази: що буде з ринком пального в Україні

Розповідаємо про перспективи паливного ринку / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Останнім часом, зіткнувшись із проблемами у просуванні вглиб української території, російські війська змінили тактику. Із середини минулого тижня крилатими ракетами вони прицільно б'ють по українських нафтобазах. Таким чином ворог намагається спричинити дефіцит пального і зірвати посівну. США вже пообіцяли допомогти нам із пальним, але швидко ця допомога не прийде.

"Сьогодні" разом з експертами з'ясовували, наскільки великих збитків було завдано російськими ракетами і які перспективи паливного ринку на найближчий час.

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Підраховуючи втрати

Прицільні удари російських крилатих ракет по українських складах пального минулого тижня почастішали. Наприклад, 24 березня було знищено нафтобазу в селі Калинівці під Києвом. 26 березня внаслідок ракетного удару згоріла нафтобаза у Львові. Того ж дня було завдано удару по нафтобазі в Дубні на Рівненщині. А 27 березня ракети прилетіли в нафтобазу на Волині.

Така концентрація ворожого обстрілу по об'єктах критичної інфраструктури говорить про одне: Росія перейшла до тактики знищення української економіки. Зокрема, ворог хоче зірвати посівну, а також ускладнити пересування транспорту країною.

Експерти кажуть, що знищення кожної нафтобази – це втрати інфраструктури та пального на десятки мільйонів доларів.

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"Тільки за два дні атаки на нафтобази компаніям завдано збитків на десятки мільйонів доларів! Тисячі АЗС та десятки терміналів закриті або зовсім зруйновані", – каже директор "Консалтингової компанії А-95" Сергій Куюн.

Звісно, порівняно з десятками, якщо не сотнями мільярдів доларів втрат від сумарних руйнувань української інфраструктури ці цифри не здаються фантастичними. Але треба розуміти, що без зруйнованої школи можна прожити кілька місяців, а потреба у пальному відчувається щодня. І закриті АЗС одразу в кількох областях можуть стати величезною проблемою для всієї української економіки.

Запасів на дрібнооптових складах та АЗС залишилося на тиждень, і дефіцит пального може виникнути вже у першій половині квітня.

Зміна логістики

Додають оливи у вогонь зміни в логістичних ланцюжках, що сталися з початку війни. Якщо раніше Україна купувала пальне в ЄС, Росії та Білорусі, то тепер для нас залишився доступним лише європейський ринок.

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"Моря немає. Постачання з Білорусі та РФ немає. Є тільки Європа, де особливо зайвого ресурсу немає, і його ще проблематично затягнути, тому що візків не вистачає. Візки – це колеса для вагонів, щоб переставляти з європейської вузької колії на нашу ширококолійку. З відомих причин їх у такій кількості не було, тому вагонами так все швидко не вирішиш, – пояснює керівник мережі АЗС Prime group Дмитро Леушкін.

За його словами, з автотранспортом також усе складно. Бензовозам раніше не було потреби виїжджати за кордон, тому вони просто технічно не готові до закордонних поїздок.

"Чип-карти для тахографів треба 56 днів у спокої витримати, щоб на штрафи не нарватися. А ще треба й закордонні паспорти, та щоб міжнародна ліцензія була, і митне свідоцтво, і сертифікати на машину, й багато всього іншого, що швидко не зробиш, тим більше у таких умовах, як тепер", – продовжує Дмитро Леушкін.

Цікаво, що в такій ситуації потерпає не лише Україна, а й сусідня Білорусь, з території якої атакує нас Росія. Річ у тому, що білоруські НПЗ раніше працювали на український ринок, а тепер фактично зупинилися – через санкції вони не можуть продавати пальне.

Білоруські НПЗ – бюджетотвірні підприємства, вони працюють у режимі технологічного мінімуму, а одне скоро зупиниться. Перспективи – нульові. Без українського ринку вони трупи, ринків збуту немає, – каже Сергій Куюн.

Як вирішити проблему

Експерти одноголосно кажуть, що уряду доведеться щось міняти у наявній моделі ринку пального. Потрібно стимулювати дрібнооптові постачання пального – адже у кожен бензовоз ракетою росіяни не стрілятимуть.

"Щоб знизити дефіцит пального, який виникне у квітні, необхідні рішення, на які потрібна добра воля уряду. Наприклад, можна дозволити перекачувати цистерни прямо на кордоні або спростити правила перевезень бензовозами. Але тут теж потрібен час, а його вже немає. Посівна почалася", – каже Дмитро Леушкін.

Згодні з цим інші фахівці. Вони вважають, що ринок пального слід максимально дерегулювати та дозволити фермерам самим закуповувати пальне за кордоном.

"Головний принцип – максимально спростити умови для роботи якнайбільшій кількості постачальників і відпустити все, що можна відпустити. Кожен бензовоз, який через кума-свата-брата знайде в Європі навіть невелика регіональна компанія або фермер, – це 2700 гектарів землі під посівну", – каже Сергій Куюн.

Раніше ми писали, в яких сферах очікують робочий бум після війни. До чого готуватися українцям у квітні, читайте тут.