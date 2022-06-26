Впервые с 24 февраля стоимость топлива резко упала: где дешевле всего заправить авто

В настоящее время рынок достиг минимального равновесия / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня
В Украине рынок нефтепродуктов достиг минимального равновесия — оптовые цены на топливо упали ниже розничных. А все потому, что аграрии и другие промышленные потребители закончили формировать свои запасы.
Об этом сообщает Еnkorr со ссылкой на данные мониторинга "Консалтинговой группы А-95".
Поэтому единственный канал сбыта горючего — АЗС с ценовыми ограничениями.
На сколько упали цены?
По данным "Консалтинговой группы А-95", за последнюю неделю бензин потерял 1-2 грн на литре, а диапазон торговли составил 50-54 грн/л. Мини-НПЗ бензин предлагали по 48-49 грн/л в центральных областях страны и по 52 грн/л — в восточных.
Если говорить о стоимости дизеля, то ситуация такова:
- в южных областях дизель самый дешевый – 51-54 грн за литр;
- в западных областях — 51-56 грн/л, что ниже цен на 17 июня на 1-2 грн/л;
- в северных и центральных областях цены на дизель снизились на 3-4 грн/л за неделю – 55-60 грн/л;
- на востоке топливо все еще остается дорогим – 58-62 грн/л, но за неделю цена снизилась на 3-4 грн/л.
Сколько стоит заправить автомобиль на украинских АЗС?
26 июня средняя стоимость горючего, по данным AutoRia, составляет: А-95 – 50,61 грн, А-92 – 49,66 грн, ДТ – 56,39 грн, газа – 41,73 грн.
В общем ситуация на отдельных заправках выглядит так:
|АЗС и вид горючего
|АЗС ОККО
|АЗС WOG
|АЗС UPG
|АЗС Shell
|А-95+
|-
|-
|-
|-
|А-95
|51 грн
|51 грн
|48,90 грн
|50,99 грн
|А-92
|-
|-
|-
|-
|ДТ
|57 грн
|57 грн
|56 грн
|57,99 грн
|газ
|42 грн
|41,97 грн
|39 грн
|41,88 грн
Как заявил директор "Консалтинговой группы А-95" Сергей Куюн, совсем скоро украинские заправки пополнятся дизельным горючим. Такой вывод можно сделать из того, что оптовая цена на него снижается, а предложение увеличивается.
Напомним, розничные сети АЗС в Украине постепенно уменьшали цены на автогаз. Средняя цена на этот вид горючего за неделю, с 17 по 24 июня, снизилась на 60 копеек – до 41,85 грн/л.