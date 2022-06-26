Вперше з 24 лютого вартість пального різко впала: де найдешевше заправити авто

Наразі ринок сягнув мінімальної рівноваги / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

В Україні ринок нафтопродуктів сягнув мінімальної рівноваги — оптові ціни на пальне впали нижче за роздрібні. А все це через те, що аграрії та інші промислові споживачі закінчили формувати свої запаси.

Про це повідомляє Еnkorr, посилаючись на дані моніторингу "Консалтингової групи А-95".

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Тож наразі єдиний канал збуту пального – АЗС із ціновими обмеженнями.

На скільки впали ціни?

За даними "Консалтингової групи А-95", протягом останнього тижня бензин втратив 1-2 грн на літрі, а діапазон торгівлі становить 50-54 грн/л. Міні-НПЗ бензин пропонували по 48-49 грн/л у центральних областях країни та по 52 грн/л – у східних.

Якщо говорити про вартість дизелю, то ситуація така:

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у південних областях дизель найдешевший — 51-54 грн за літр;

у західних областях — 51-56 грн/л, що нижче за ціни на 17 червня на 1-2 грн/л;

у північних та центральних областях ціни на дизель знизилися на 3-4 грн/л за тиждень – 55-60 грн/л;

на сході пальне все ще залишається дорогим — 58-62 грн/л, але за тиждень ціна знизилася на 3-4 грн/л.

Скільки коштує заправити авто на українських АЗС?

26 червня середня вартість пального, за даними AutoRia, така: А-95 — 50,61 грн, А-92 — 49,66 грн, ДП — 56,39 грн, газу — 41,73 грн.

Загалом ситуація на окремих заправках має такий вигляд:

АЗС і вид пального АЗС ОККО АЗС WOG АЗС UPG АЗС Shell А-95 + - - - - А-95 51 грн 51 грн 48,90 грн 50,99 грн А-92 - - - - ДП 57 грн 57 грн 56 грн 57,99 грн газ 42 грн 41,97 грн 39 грн 41,88 грн

Як заявив директор "Консалтингової групи А-95" Сергій Куюн, зовсім скоро українські заправки поповняться дизельним пальним. Такий висновок можна зробити з того, що оптова ціна на нього знижується, а пропонування збільшується.

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Нагадаємо, роздрібні мережі АЗС в Україні поступово зменшували ціни на автогаз. Середня ціна на цей вид пального за тиждень, з 17 до 24 червня, знизилась на 60 копійок – до 41,85 грн/л.