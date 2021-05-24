Водород укореняется в Европе. Как перейти на зеленое топливо и почему для этого нужно время?

Этот вид топлива при сжигании выделяет только воду. Его можно хранить впрок и использовать практически во всех сферах жизнедеятельности

Площадка для производства водорода в Лойне, Германия / Фото: JENS SCHLUETER/AFP via Getty Images

В планах Европы по отказу от ископаемого топлива и достижению углеродной нейтральности до 2050 года водород занимает важное место – ЕС уже даже принял специальную водородную стратегию. Этот вид топлива начал проникать в промышленность и бытовое хозяйство. Но чтобы водород стал конкурентоспособным источником энергии, понадобится увеличить его поставки и разобраться с хранением, пишет The Wall Street Journal.

Как использовать водород?

Сторонники водородной энергетики считают, что водород, который при сжигании выделяет только воду, можно использовать в разных сферах:

как замену топлива в промышленных процессах (например, при производстве стали и цемента):

в автомобилях вместо бензина;

для отопления домов;

в качестве чистой энергии для прочих коммунальных услуг, когда солнечная и ветровая энергия недоступны (водород можно хранить и сжигать для генерирования электричества по мере необходимости).

И все это – с нулевыми выбросами углерода.

По данным Hydrogen Council, из 228 запланированных водородных проектов в мире 55% будут реализовываться в европейских странах. К 2050 году водород может составлять 18% мировой энергетики.

Почему не перейти на водород прямо сейчас?

Пока что, по данным Международного энергетического агентства (МЭА), доля водорода в мировой энергетике составляет менее 1%. Чтобы это исправить, нужно произвести больше водорода.

К 2030 году Европейский Союз намерен построить установки по выработке экологически чистого водорода общей мощностью 40 гигаватт. Это, по данным МЭА, покроет примерно 40% потребления электроэнергии во Франции. Группа компаний, в которую входят Snam и испанский энергопоставщик Iberdrola, пообещала обеспечить выработку мощностью 25 гигаватт к 2026 году.

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Но для активного перехода на водород нужно не только нарастить производство этого топлива. Также стоит вопрос о его безопасной транспортировке и хранении. Водород взрывоопасен при контакте с воздухом в достаточно высокой концентрации. Вдобавок, этот элемент обладает наименьшей плотностью во Вселенной, поэтому его нельзя хранить так же компактно, как природный газ.

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Чтобы доставить водород в жилые дома и на промышленные объекты, энергопоставщикам, по-видимому, придется широко задействовать имеющуюся инфраструктуру для природного газа. К 2030 году европейские компании планируют запустить в работу водородный трубопровод общей протяженностью порядка 6700 км. Согласно оценкам Rystad Energy, три четверти этого трубопровода можно обеспечить за счет существующей газотранспортной системы.

Работа над постройкой водородного автобуса на заводе в Альби, Франция / Фото: GEORGES GOBET/AFP via Getty Images

Потребуется и постройка дополнительных хранилищ для водорода. Эксперименты уже начались. Например, французский энергохолдинг Engie SA намерен хранить водород в подземных соляных пещерах размером с небоскреб. А итальянская газотранспортная компания Snam SpA тратит миллиарды долларов на модернизацию своих систем и расширение водородного бизнеса. В Великобритании компания-поставщик электроэнергии и газа National Grid тестирует водородные котлы и плиты. Centrica же предложила вариант хранения водорода в бывшем резервуаре для природного газа в прибрежной зоне Англии.

Напомним, в 2020 году в рамках Европейского зеленого соглашения ЕС инициировал водородную стратегию, которая поможет континенту отказаться от ископаемых источников энергии. При этом министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба считает, что Украина может стать надежным поставщиком водорода в Европейский Союз.

Также смотрите видео о том, как прошли испытания первого в мире самолета на водородном топливе: