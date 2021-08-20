Водительские права в "Дії": как правильно показывать полиции

Водительские права в "Дії". Коллаж: "Сегодня"
Водительское удостоверение и свидетельство о регистрации транспортного средства в Украине можно показывать по просьбе полиции в электронном виде с помощью приложения "Дія".
Однако не все знают, в каком виде такие документы будут действительны и как их правильно показывать полиции, пишет Auto24tv.
Электронное удостоверение водителя и электронное свидетельство транспортного средства содержит в себе уникальный электронный идентификатор QR-код. Он позволяет переходить по ссылке на подтверждающую запись в электронных ресурсах единой информационной системы МВД.
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Как получить такой цифровой документ
- установить на смартфон приложение "Дія";
- пройти в приложении электронную идентификацию;
- документы подтянутся автоматически вместе с QR-кодом;
- по просьбе полиции предъявить такие документы.
Документы запрещено предъявлять в таком виде:
- фотокопии на смартфоне;
- отсканированный документ;
- фото документов.
Переход Украины в режим paperless
С 24 августа вступает в силу закон, согласно которому чиновники больше не смогут требовать бумажные документы:
- любой документ можно будет предоставить в электронном виде – например через приложение "Дія";
- цифровой паспорт становится полноценным юридическим аналогом обычного бумажного паспорта;
- у каждой организации должны быть считывающие устройства, которые позволят расшифровать информацию о владельце паспорта из системы "Дія".
Как ранее заявлял министр цифровой трансформации Михаил Федоров, Украина первой в мире приравняла цифровой паспорт к бумажному на уровне закона.
Ранее некоторые украинцы жаловались, что у них крадут данные через "Дія". Чиновники уверяют, что это невозможно.
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