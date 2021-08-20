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Водительские права в "Дії": как правильно показывать полиции

Юлия Ляхова
20 августа, 11:20
Благодаря специальному QR-коду сотрудники полиции могут проверить документы водителя

Водительские права в "Дії". Коллаж: "Сегодня"

Водительское удостоверение и свидетельство о регистрации транспортного средства в Украине можно показывать по просьбе полиции в электронном виде с помощью приложения "Дія".

Однако не все знают, в каком виде такие документы будут действительны и как их правильно показывать полиции, пишет Auto24tv.

Электронное удостоверение водителя и электронное свидетельство транспортного средства содержит в себе уникальный электронный идентификатор QR-код. Он позволяет переходить по ссылке на подтверждающую запись в электронных ресурсах единой информационной системы МВД.

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Как получить такой цифровой документ

  • установить на смартфон приложение "Дія";
  • пройти в приложении электронную идентификацию;
  • документы подтянутся автоматически вместе с QR-кодом;
  • по просьбе полиции предъявить такие документы.

Документы запрещено предъявлять в таком виде:

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  • фотокопии на смартфоне;
  • отсканированный документ;
  • фото документов.

Переход Украины в режим paperless

С 24 августа вступает в силу закон, согласно которому чиновники больше не смогут требовать бумажные документы:

  • любой документ можно будет предоставить в электронном виде – например через приложение "Дія";
  • цифровой паспорт становится полноценным юридическим аналогом обычного бумажного паспорта;
  • у каждой организации должны быть считывающие устройства, которые позволят расшифровать информацию о владельце паспорта из системы "Дія".

Как ранее заявлял министр цифровой трансформации Михаил Федоров, Украина первой в мире приравняла цифровой паспорт к бумажному на уровне закона.

Ранее некоторые украинцы жаловались, что у них крадут данные через "Дія". Чиновники уверяют, что это невозможно.

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