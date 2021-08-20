Водійські права в "Дії": як правильно показувати поліції

Водійські права в "Дії". Колаж: "Сьогодні"
Посвідчення водія та свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу в Україні можна показувати на прохання поліції в електронному вигляді за допомогою програми "Дія".
Однак не всі знають, в якому вигляді такі документи будуть дійсні і як їх правильно показувати поліції, пише Auto24tv.
Електронне посвідчення водія та електронне свідоцтво транспортного засобу містить в собі унікальний електронний ідентифікатор QR-код. Він дозволяє переходити по посиланню на що підтверджує запис в електронних ресурсах єдиної інформаційної системи МВС.
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Як отримати такий цифровий документ
- встановити на смартфон додаток "Дія";
- пройти в додатку електронну ідентифікацію;
- документи підтягнуться автоматично разом з QR-кодом;
- на прохання поліції пред'явити такі документи.
Документи заборонено пред'являти в такому вигляді:
- фотокопії на смартфоні;
- відсканований документ;
- фото документів.
Перехід України в режим paperless
З 24 серпня набуває чинності закон, згідно з яким чиновники більше не зможуть вимагати паперові документи:
- будь-який документ можна буде надати в електронному вигляді – наприклад через додаток "Дія";
- цифровий паспорт стає повноцінним юридичним аналогом звичайного паперового паспорта;
- у кожної організації повинні бути зчитувальні пристрої, які дозволять розшифрувати інформацію про власника паспорта з системи "Дія".
Як раніше заявляв міністр цифровий трансформації Михайло Федоров, Україна першою в світі прирівняла цифровий паспорт до паперового на рівні закону.
Раніше деякі українці скаржилися, що у них крадуть дані через "Дія". Чиновники запевняють, що це неможливо.
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