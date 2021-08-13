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"Технически мы уже полностью готовы": Федоров рассказал, когда запустят COVID-сертификаты в "Дії"

Юлия Ляхова Юлия Ляхова Редактор раздела Деньги
13 августа, 13:57
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Украинские электронные сертификаты уже прошли тестирование и получили одобрение от Европейской комиссии
COVID-сертификаты в "Дії" могут появиться уже через несколько недель. Коллаж: "Сегодня"
COVID-сертификаты в "Дії" могут появиться уже через несколько недель. Коллаж: "Сегодня"

В мобильном приложении "Дія" уже в скором времени появятся электронные COVID-сертификаты, которые технически уже согласовали в ЕС.

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Как рассказал министр цифровой трансформации Михаил Федоров в интервью "ТСН", COVID-сертификат в "Дії" скоро поможет путешествовать в ЕС.

"Надеюсь, в ближайшие недели уже будет принято решение и Европейской комиссией, и европейскими партнерами для того, чтобы принимали наши "ковидные" сертификаты. Технически мы уже полностью готовы. Мы протестировали то, что смогли, увеличили процент отражения, исправили ошибки в реестре", – сказал Федоров.

Он отметил, что бета-тестирование закончится после того, как Google согласует политику конфиденциальности для операционной системы Android. Федоров предположил, что этот процесс может занять несколько недель.

Экспериментальный проект "е-Предприниматель" в "Дії"

В Украине запускают экспериментальный проект "е-Предприниматель", направленный на развитие малого бизнеса. Все процедуры можно будет пройти в одном "окне" через портал "Дія".

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Благодаря услугам "е-Предприниматель" можно будет осуществлять:

  • регистрацию общества с ограниченной ответственностью на основании модельного статуса;
  • регистрацию плательщиком единого налога;
  • регистрации плательщиком налога на добавленную стоимость и т.д.

Ранее мы писали о том, что в Украине запустился второй этап программы Bug Bounty "Дії". Это челлендж для "этических взломщиков" со всего мира, которые должны обнаружить баги в государственном приложении. Общий призовой фонд – 1 миллион гривен (35 тысяч долларов).

Ранее некоторые украинцы жаловались, что у них крадут данные через "Дія". Чиновники уверяют, что это невозможно.

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