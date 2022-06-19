Vodafone внезапно повысил тарифы – сколько будут платить украинцы с 1 июля

Украинцы будут платить больше за мобильную связь / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

С 1 июля ряд клиентов мобильного оператора Vodafone ждут не слишком приятные изменения – компания объявила о повышении цен по некоторым тарифным планам.

Интересно, что отдельной новости на сайте о нововведениях не было, но на странице каждого тарифа информацию дополнили и начали рассылать сообщения абонентам.

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Образец сообщения, которое получили пользователи Vodafone / Фото: "Сегодня"

Увеличивают тарифы украинцам, пользующимся тарифами серии Vodafone SuperNet:

Vodafone SuperNet Turbo с 100 грн/мес. до 125 грн/мес.;

Vodafone SuperNet Start с 125 грн/мес. до 140 грн/мес.;

Vodafone SuperNet Pro с 180 грн/мес. до 205 грн/мес.;

Vodafone SuperNet Unlim с 260 грн/мес. до 300 грн/мес.;

Joice с 120 грн/мес. до 135 грн/мес.

В то же время клиентам предлагают немного большие объемы услуг в каждом пакете: больше гигабайт в интернете и звонков по Украине. А вот безлимит на мессенджеры (услуги "Обмен минут" и "Множество разговоров") станет недоступным с 1 июля.

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Если у пользователя подключена услуга "Год без абонплат", стоимость тарифа не изменится до истечения срока действия услуги. После его завершения тариф изменится на актуальный.

Сообщения на сайте мобильного оператора / Фото: скриншот

Кроме того, с 1 июля оператор изменяет условия предоставления услуг международной связи. Звонки в Россию и Беларусь будут стоить 25 грн за минуту, а SMS – 3 грн за штуку. Для звонков в Польшу будет действовать услуга "Безлимит за границу" (T-Mobile/Heyah), а "Спецтариф для звонков за границу" перестанет действовать.

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Объяснение от оператора

В соцсетях клиенты возмущены повышением стоимости тарифных планов. Представители Vodafone объяснили свое решение тем, что после полномасштабного вторжения РФ подключали бесплатные услуги 13 млн абонентов в горячих точках.

"Нашим приоритетом остается обеспечение связи. Компания несет огромные потери из-за войны – ежедневно мы восстанавливаем десятки поврежденных объектов сети, давая миллионам людей возможность держать связь с родными", – отметили они.

Мобильный оператор резюмировал, что повышение тарифов поможет поддерживать стабильную работу сети.

Объяснение компании / Фото: скриншот

Тариф с "суперсилами"

Оператор мобильной связи "Киевстар" создал новый тариф с интересным названием LoveUA. Запустили его с 6 июня для абонентов, обслуживаемых на условиях предоплаты.

Новинка полезна тем, кто нуждается в многих звонках на номера разных сетей Украины. Контракт предусматривает 1200 минут для звонков на любые фиксированные и мобильные сети в Украине. Когда они истекут, доступны безлимитные звонки на номера "Киевстар".

В тариф включено 15 Гб мобильного интернета, безлимитный доступ к сервисам для видеозвонков, приложениям для образования, социальным сетям и популярным мессенджерам.

К основному тарифу можно подключить две "суперсилы" – дополнительные услуги, подстроенные под нужды абонента. Например, SMS, дополнительные минуты, интернет, телевидение и т. д.

"Сегодня" ранее писали, что "Киевстар" с 1 июня закрыл три популярные услуги, а также рассказывали об общей услуге "Дії" и lifecell.