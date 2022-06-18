Владельцев электрокаров ждут серьезные изменения: что сделают для водителей

В Украине создадут национальную сеть зарядных станций / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Из-за бензинового кризиса в Украине вырос спрос на альтернативные виды транспорта, в том числе электромобили. В мае 2022 года люди начали в 15 раз активнее покупать электрокары. В связи с этим для водителей таких авто создадут национальную сеть зарядных станций.

Об этом сообщила прессслужба Энергоатома.

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Проект еще и выполняет план по декарбонизации

В пятницу, 17 июня, ГП "НАЭК "Энергоатом" и АБ "Укргазбанк" подписали Меморандум о партнерстве и взаимодействии. Это первый шаг к созданию национальной сети электрических зарядных станций.

"Сегодня сделан еще один важный шаг развития инфраструктуры электрического транспорта и создания национальной сети зарядных станций в Украине, определены источники финансирования для развития этой сети на территории всей страны", – отметил министр энергетики Украины Герман Галущенко.

В Энергоатоме отметили, что предприятие обладает мощностями для производства дешевой и чистой электроэнергии, и это позволит удовлетворить потребность водителей электромобилей в подзарядке на всей территории страны.

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Кроме того, у Украины есть международные обязательства по декарбонизации. Создание такой сети позволит выполнить эти условия, уменьшить загрязнение среды и ускорить процесс перехода к углеродной нейтральности экономики Украины.

В пресс-службе добавляют, что в прошлом году украинцы приобрели 8,5 тыс. электрокаров. Уже в апреле-мае 2022 года спрос на электроавтомобили в Украине вырос в 15 раз.

Среди причин такого ажиотажа – дефицит топлива и его значительное удорожание из-за полномасштабной войны с РФ. Заправка "от розетки" сейчас обходится гораздо дешевле.

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"По состоянию на 1 июня 2022 года в Украине зарегистрировано 36 602 электроавтомобиля, ежемесячный прирост парка электрокаров составляет около 800 автомобилей. Это количество будет динамично увеличиваться – и из-за цен на нефтепродукты, и из-за общего тренда на экологичность", – говорится в сообщении.

Растаможить электрокары станет легче

Ранее "Сегодня" рассказывали, что Кабмин предлагает освободить от налогообложения автомобили с электрическими двигателями, в том числе гибридные.

По словам премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, соответствующий законопроект уже внесен в Верховную Раду.

"В рамках Украинского зеленого курса – это и забота о нашей экологии, и чище воздух" , – сказал премьер-министр.

Мы также подробно объясняли, как украинцам растаможить и зарегистрировать автомобиль с помощью "Дії". Читайте также, как изменилась стоимость бензина на разных АЗС.