С зарплатой везет далеко не всем. Кому в Украине готовы платить 44 тыс. грн

Большинство работодателей предлагают зарплату около 20 тыс. грн / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

По Украине средняя зарплата в сентябре составила 18 тыс. грн. По сравнению с августом рост составил 1300 грн. В сентябре самые высокие оклады традиционно были у специалистов из сферы IT – в среднем 44,2 тыс. грн.

Однако по сравнению с августом средний уровень заработной платы категории уменьшился на 11,2 тыс. грн, свидетельствуют данные кадрового портала grc.ua.

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Какие зарплаты предлагают украинцам:

до 20 тыс. грн предлагают 55% работодателей;

до 30 тыс. грн готовы платить 24% работодателей;

от 30,2 до 40,3 тыс грн предлагают 11% работодателей;

от 40,3 тыс. грн предлагают 10% работодателей.

Зарплаты от 30 тыс. грн в основном готовы платить работодатели Киева и городов-миллионников.

Не только у специалистов сферы IT уменьшилась зарплата. На 6,2 тыс. грн средняя компенсация стала ниже для кандидатов категории "Производство/сельское хозяйство", на 2,3 тыс. грн уменьшилась компенсация в категории "Безопасность", на 2,2 тыс. грн уменьшилась средняя заработная плата медиков и фармацевтов.

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На 200-300 грн зарплаты стали ниже у юристов, работников категории "Искусство, развлечения, медиа" и "Консалтинг".

Кого активно ищут работодатели?

В Украине самыми востребованными работодателями специальностями сентября были продажи (17,9%), IT (11,7%) и банки/инвестиции/лизинг (6,5%). К слову, еще в августе среди самых актуальных категорий были медики, а банковские работники занимали четвертую позицию.

В сентябре категория "Медицина, фармацевтика" по востребованности работодателями опустилась на восьмое место (5,4% всех актуальных вакансий сентября).

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Ранее мы сообщали, что каждый третий работник старше 40 лет при поиске работы сталкивался с проблемами из-за возраста.

Также почти каждый второй украинец, работающий сейчас в Польше, впервые приехал на заработки в эту страну в период пандемии.