Ветераны смогут получить новую денежную помощь: как подать заявку

Ветераны могут получить помощь для ведения бизнеса / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Украинские ветераны и их семьи смогут получить возмещение расходов для своего бизнеса, которые были после 24 февраля 2022 года. Сумма такой помощи – 20 тыс. грн.

О запуске такой программы сообщил Украинский ветеранский фонд.

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Что нужно для получения помощи

До окончания военного положения в Украине ветераны и члены их семей, которые являются ВПЛ, могут подавать заявку на выплату 20 тыс. грн для ведения бизнеса. Важно, что возмещать будут именно расходы, которые были после 24 февраля.

"Ветераны и члены их семей, ставшие после 24.02.2022 года внутренне перемещенными лицами (ВПЛ) и имеющие подтверждение этому статусу, смогут получить денежное возмещение на покупку товаров, необходимых для ведения своего дела", – говорится в сообщении.

Собственно, обратиться за помощью могут следующие люди:

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ветераны при наличии удостоверения УБД (участника боевых действий);

семьи ветеранов при наличии подтверждающих документов.

Кроме того, все, кто хочет подать заявление, должны соответствовать следующим трем критериям одновременно:

ветеран или член семьи ветерана;

ФЛП или самозанятое лицо;

внутренне перемещенные лица.

"Ваши расходы возмещаются фондом по наличию чека. Но сумма возмещения составит не более 20 тысяч гривен. Важно, чтобы товар соответствовал КВЭДам ФЛП", – отмечают в фонде.

Как подать заявку?

Чтобы получить помощь, нужно сделать следующее:

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собрать необходимые документы (паспорт, справку ВПЛ, выписка или выписка из ЕГР о статусе ФЛП или самозанятого лица, подтверждение статуса ветерана войны или статуса члена семьи ветерана войны, чеки на покупку после 24.02.22 для работы бизнеса в соответствии с КВЭД) ;

отправить свою заявку с документами через аппликационную форму (зайти на сайт в раздел "Микрофинансирование");

получить ответ от Фонда (по результатам проверки пакета документов).

Гранты для предпринимателей ресторанного бизнеса

Ранее "Сегодня" писали, что предприниматели, которые имеют кафе или ресторан и активно принимают оплату банковскими картами, смогут получить грант в размере 20 тыс. грн от ПриватБанка и Visa.

Проект открыт с 1 июня по 31 августа 2022 года. Для того чтобы принять в нем участие, нужно зарегистрироваться на сайте банка и в течение действия проекта принимать с помощью POS-терминала банка оплат на сумму не менее 20 000 гривен с карт Visa ПриватБанка.

"Ежемесячно случайным образом определяется 7 победителей для получения грантов, которые будут перечислены на текущий счет предприятия", –рассказали в банке.

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