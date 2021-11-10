Жители ОРДЛО остались без пенсий – не выплатили 5,32 млрд

У властей появилась информация о случаях злоупотребления ситуацией с выплатами / Фото: Коллаж: Сегодня

Вице-премьер – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук заявила, что жителям отдельных районов Донецкой и Луганской областей не выплатили 5,32 млрд гривен пенсий.

Об этом она сказала в эфире телеканала "Дом".

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Верещук объяснила, что деньги накапливаются на карточных счетах пенсионеров, и кроме них, средства никто забрать не сможет ни в бюджет, ни как-то ими воспользоваться. Также, существует проблема выплаты долгов по предыдущим периодам, прежде всего, из-за закрытых боевиками КПВВ.

"Действительно есть вопросы к некоторым лицам, но это не означает, что все под одну гребенку должны страдать. То есть сейчас же заблокированы выплаты долгов всем пенсионерам, которые там проживают (на оккупированной территории – Ред.). И мы понимаем, что этот долг накапливается. По этим лицам за эти годы остатки (невыплаченные пенсии – Ред.) составляют 5 млрд 320 млн грн. Это очень много", – сказала Верещук.

Министр добавила, что в министерстве уже обсуждают возможность автоматического продления карт Ощадбанка для переселенцев и жителей ОРДЛО и после 1 января. Хотя ранее в банке заявляли, что продлений больше не будет.

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Кроме того, у властей появилась информация о случаях злоупотребления ситуацией с выплатами, их будут расследовать соответствующие службы.

"Есть информация, что эти платежные карты забирали у людей там (на оккупированной территории – Ред.), или отдавали только часть средств, а остальные деньги шли, как мне сказали, на финансирование терроризма. Это тоже может иметь место. Для этого у нас есть спецслужбы. Мы проработаем этот вопрос", – сказала Верещук.

По ее словам, чтобы разобраться в ситуации нужно время. Верещук пообещала, что люди, которые должны были получить деньги, их получат.

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Ощадбанк уже несколько раз продлял карты переселенцев

В 2021 году Ощадбанк продлил срок действия карточек до 1 марта, 1 мая, 1 октября, так как тогда действовали определенные ограничения для работы общественного транспорта и люди не могли добраться до отделения вовремя.

А уже начиная с 1 января следующего года Ощабдбанк прекратит автоматическое продление действия платежных карточек для переселенцев.

Ранее мы сообщали, что пенсионерам из ОРДЛО продолжат зачислять пенсии на новые банковские карты, если срок действия предыдущих завершился.