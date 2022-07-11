Валюта дорожает: какой курс доллара установили в банках

Купля и продажа доллара в банках подорожали / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

В понедельник, 11 июля, произошли очередные, хоть и небольшие, изменения с курсом валют в банках.

По данным сайта "Минфин", в течение недели курс вырос в среднем на 85 копеек, а за сутки – на 20-30 копеек.

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В целом по Украине банки покупают доллары по курсу 35,7 грн, а продают по 36,5 грн. Официальный курс НБУ остается замороженным на уровне 29,25 грн.

Конкретные финансовые учреждения устанавливают собственный курс валют (покупка/продажа):

ПриватБанк – 35,50/36,30 грн. за доллар;

Ощадбанк – 36,00/36,90 грн;

Укрэксимбанк – 36,20/36,70 грн;

Райффайзенбанк – 36,40/37,10 грн;

ПУМБ – 35,80/36,30 грн.

При оплате банковской картой курс валют в большинстве банков выгоднее, чем при обмене наличных. К примеру, в Ощадбанке установили карточный курс доллара на уровне 29,25/35,55 грн, а в Monobank – 34,80/34,90 грн. Для клиентов ПриватБанка работает курс 35,58/35,58 грн.

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Более подробная информация о курсе доллара в украинских банках 11 июля:

Актуальный курс доллара в банках 11 июля / Фото: скриншот

Актуальный курс доллара в банках 11 июля / Фото: скриншот

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Актуальный курс доллара в банках 11 июля / Фото: скриншот

Актуальный курс доллара в банках 11 июля / Фото: скриншот

Прогнозы на лето

Ранее "Сегодня" расспросили экспертов о том, что будет с курсом валют в Украине в ближайшее время. Колебания в пределах 30-50 копеек сейчас не вызывают паники у населения и экономисты склонны считать, что до конца лета курс доллара будет оставаться в пределах 35-36 грн.

Любая дестабилизация на фронте может привести к росту курса. Правда, эксперты надеются, что за отметку в 40 грн за доллар национальная валюта не пойдет благодаря административным мерам.

"Инфляционные и курсовые риски будут зависеть от следующих факторов – цен на энергоресурсы в мире, транспортной доступности в стране и логистических возможностей в мире, а также сезонных факторов. Ожидаем, что курс продажи доллара США в Украине не изменится и в течение лета будет держаться ниже уровня 40 гривен ", – отметил аналитик компании "Центр биржевых технологий" Максим Орыщак.

В то же время, евро продолжает стремительное падение и уже приблизился к курсу доллара на мировом рынке. В украинских обменниках он всего на 50 коп. дороже американской валюты. Всемирные инвестиционные банки также снизили целевой уровень относительно пары евро/доллар, поэтому ожидаемая валюта США станет даже дороже европейской.

"Этот уровень может быть пробит уже в августе. Это уже не первый раз, когда евро опускается ниже доллара – евровалюта уже падала с 1,17 до 0,82 доллара в октябре 2002 года. Из-за стечения некоторых обстоятельств – энергетического дефицита и приостановки промышленности Европы – такой сценарий выглядит вполне реалистично", – объяснил руководитель отдела аналитики в Forex club и Libertex Андрей Шевчишин.

Если доллар останется до конца лета на уровне 36 гривен, то при снижении до отметки 0,95 доллара евро может стоить в Украине примерно 34 гривен.

"Сегодня" раньше писали, сколько стоит валюта на черном рынке в Украине, а также рассказывали, что Национальный банк изменил денежные правила для украинских предпринимателей.