В условиях войны: где украинцам найти работу, и сколько за нее платят

Вакансий для украинцев немного, но они, по крайней мере, есть / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня
За время войны много украинцев потеряли свою работу, а соответственно и заработок, возможность оплачивать даже базовые нужды. У кого была возможность, тот уехал за границу, а внутренние переселенцы пока только начинают мониторить вакансии.
"Сегодня" расскажет вам, в каких специалистах нуждается Украина во время войны и сколько за это платят.
Рынок труда медленно оправился
Как свидетельствуют данные кадрового портала grc.ua, за последнюю неделю количество новых резюме, размещенных на портале, выросла на 69%.
Вакансий, открывшихся после начала войны, немного, но они есть. Больше всего предложений работы в розничной торговле — 42%.
Нужен также специалист в сфере перевозок, логистики, складов и внешнеэкономической деятельности (8% вакансий от всех актуальных).
Предложений работы в сфере IT гораздо меньше, чем в мирные времена — всего 7% всех актуальных.
В сфере обслуживания также достаточно вакансий:
- курьер (15 тыс. грн, Западная Украина);
- автомойщик (10-20 тыс. грн, Черновцы);
- официант (10-15 тыс. грн, Ужгород);
- бариста (13-18 тыс. грн, Львов);
- администратор гостиницы (12-20 тыс. грн, Черновцы).
Много вакансий и в сфере логистики, строительства и медицины.
Какие профессии наиболее нужны во время войны?
По мониторингу кадрового портала grc.ua, нужны продавцы и кассиры, пекари, водители.
В то же время, развивается и волонтерское движение — именно на таких условиях чаще всего ищут водителей, трактористов, механиков, слесарей, волонтеров-помощников для "Укрзализныци", волонтеров для доставки продуктов и топлива.
В каких регионах больше всего предложений?
Во Львовской области в марте, по сравнению с январем 2022 года, доля в процентах от всех открытых вакансий в Украине выросла с 4,3% в январе до 5,2% в марте.
Лидерство по количеству предложений работы в военное время удерживает Киев. Сейчас 42,3% открытых вакансий всех активных в Украине предлагается именно в столице. Однако количество предложений работы в три раза меньше январских показателей.
Подборка сервисов по поиску работы
"Дія" создала подборку сервисов, в которых можно найти подходящую занятость во время войны.
- UАJobNow. Помощь в трудоустройстве во время войны. В Украине, Европе и дистанционно. Только оплачиваемая работа.
- JOB for Ukrainians. Telegram-канал с вакансиями в Украине и во всем мире. Используйте хэштеги, чтобы быстро найти свою локацию или специальность.
- Работа во время войны. Канал в Telegram от крупного агрегатора вакансий Jooble. Здесь можно оперативно найти работу в Украине, ежедневно появляются подборки вакансий для разных городов.
Напомним, что результаты социологического исследования группы "Рейтинг" от 19 марта свидетельствуют, что более половины опрошенных украинцев (опрошено было 1000 человек) (53%) трудоустроенных граждан потеряли работу из-за войны.
Раньше мы вместе с экспертами спрогнозировали, на какие профессии будет наибольший спрос после победы Украины над РФ.