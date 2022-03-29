В условиях войны: где украинцам найти работу, и сколько за нее платят

Вакансий для украинцев немного, но они, по крайней мере, есть / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

За время войны много украинцев потеряли свою работу, а соответственно и заработок, возможность оплачивать даже базовые нужды. У кого была возможность, тот уехал за границу, а внутренние переселенцы пока только начинают мониторить вакансии.

"Сегодня" расскажет вам, в каких специалистах нуждается Украина во время войны и сколько за это платят.

Реклама

Рынок труда медленно оправился

Как свидетельствуют данные кадрового портала grc.ua, за последнюю неделю количество новых резюме, размещенных на портале, выросла на 69%.

Вакансий, открывшихся после начала войны, немного, но они есть. Больше всего предложений работы в розничной торговле — 42%.

Нужен также специалист в сфере перевозок, логистики, складов и внешнеэкономической деятельности (8% вакансий от всех актуальных).

Реклама

Предложений работы в сфере IT гораздо меньше, чем в мирные времена — всего 7% всех актуальных.

Актуальные вакансии в Украине По данным Work.ua, количество актуальных вакансий в Украине превышает отметку в 7000. В настоящее время система на сайте приостанавливает вакансии каждые 7 суток и требует дополнительного подтверждения актуальности работодателем. Сейчас больше всего вакансий именно рабочих специальностей (в основном Западная Украина): швея (15-25 тыс. грн, Львов);

пекарь (10-16 тыс. грн, Ровно);

грузчик (8500 грн, Одесса);

ведущий реставратор архивных и библиотечных материалов (6-12 тыс. грн, Киев);

слесарь-механик (15 тыс. грн, Львов);

мастер по ремонту техники (8-16 тыс. грн, Ивано-Франковск); и ІТ-сферы: Реклама JavaScript Developer (60-180 тыс. грн, дистанционная работа);

менеджер по продажам (10-12 тыс. грн, офис во Львове);

специалист по верификации данных (12-15 тыс. грн, Ужгород);

мастер по ремонту телефонов Apple (14-30 тыс. грн, Днепр).

В сфере обслуживания также достаточно вакансий:

курьер (15 тыс. грн, Западная Украина);

автомойщик (10-20 тыс. грн, Черновцы);

официант (10-15 тыс. грн, Ужгород);

бариста (13-18 тыс. грн, Львов);

администратор гостиницы (12-20 тыс. грн, Черновцы).

Много вакансий и в сфере логистики, строительства и медицины.

Какие профессии наиболее нужны во время войны?

По мониторингу кадрового портала grc.ua, нужны продавцы и кассиры, пекари, водители.

Спецификой стало то, что работники должны жить в непосредственной близости к магазину, где они могут работать, чтобы не подвергаться опасности при передвижении через весь город от места жительства к месту работы.

В то же время, развивается и волонтерское движение — именно на таких условиях чаще всего ищут водителей, трактористов, механиков, слесарей, волонтеров-помощников для "Укрзализныци", волонтеров для доставки продуктов и топлива.

В каких регионах больше всего предложений?

Во Львовской области в марте, по сравнению с январем 2022 года, доля в процентах от всех открытых вакансий в Украине выросла с 4,3% в январе до 5,2% в марте.

Лидерство по количеству предложений работы в военное время удерживает Киев. Сейчас 42,3% открытых вакансий всех активных в Украине предлагается именно в столице. Однако количество предложений работы в три раза меньше январских показателей.

Подборка сервисов по поиску работы

"Дія" создала подборку сервисов, в которых можно найти подходящую занятость во время войны.

UАJobNow. Помощь в трудоустройстве во время войны. В Украине, Европе и дистанционно. Только оплачиваемая работа. JOB for Ukrainians. Telegram-канал с вакансиями в Украине и во всем мире. Используйте хэштеги, чтобы быстро найти свою локацию или специальность. Работа во время войны. Канал в Telegram от крупного агрегатора вакансий Jooble. Здесь можно оперативно найти работу в Украине, ежедневно появляются подборки вакансий для разных городов.

Напомним, что результаты социологического исследования группы "Рейтинг" от 19 марта свидетельствуют, что более половины опрошенных украинцев (опрошено было 1000 человек) (53%) трудоустроенных граждан потеряли работу из-за войны.

Раньше мы вместе с экспертами спрогнозировали, на какие профессии будет наибольший спрос после победы Украины над РФ.