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В условиях войны: где украинцам найти работу, и сколько за нее платят

Ульяна Лебич
29 марта, 15:04
Рассказываем, какие специалисты нужны Украине в период военного положения

Вакансий для украинцев немного, но они, по крайней мере, есть / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

За время войны много украинцев потеряли свою работу, а соответственно и заработок, возможность оплачивать даже базовые нужды. У кого была возможность, тот уехал за границу, а внутренние переселенцы пока только начинают мониторить вакансии.

"Сегодня" расскажет вам, в каких специалистах нуждается Украина во время войны и сколько за это платят.

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Рынок труда медленно оправился

Как свидетельствуют данные кадрового портала grc.ua, за последнюю неделю количество новых резюме, размещенных на портале, выросла на 69%.

Вакансий, открывшихся после начала войны, немного, но они есть. Больше всего предложений работы в розничной торговле — 42%.

Нужен также специалист в сфере перевозок, логистики, складов и внешнеэкономической деятельности (8% вакансий от всех актуальных).

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Предложений работы в сфере IT гораздо меньше, чем в мирные времена — всего 7% всех актуальных.

В сфере обслуживания также достаточно вакансий:

Много вакансий и в сфере логистики, строительства и медицины.

Какие профессии наиболее нужны во время войны?

По мониторингу кадрового портала grc.ua, нужны продавцы и кассиры, пекари, водители.

Спецификой стало то, что работники должны жить в непосредственной близости к магазину, где они могут работать, чтобы не подвергаться опасности при передвижении через весь город от места жительства к месту работы.

В то же время, развивается и волонтерское движение — именно на таких условиях чаще всего ищут водителей, трактористов, механиков, слесарей, волонтеров-помощников для "Укрзализныци", волонтеров для доставки продуктов и топлива.

В каких регионах больше всего предложений?

Во Львовской области в марте, по сравнению с январем 2022 года, доля в процентах от всех открытых вакансий в Украине выросла с 4,3% в январе до 5,2% в марте.

Лидерство по количеству предложений работы в военное время удерживает Киев. Сейчас 42,3% открытых вакансий всех активных в Украине предлагается именно в столице. Однако количество предложений работы в три раза меньше январских показателей.

Подборка сервисов по поиску работы

"Дія" создала подборку сервисов, в которых можно найти подходящую занятость во время войны.

  1. UАJobNow. Помощь в трудоустройстве во время войны. В Украине, Европе и дистанционно. Только оплачиваемая работа.
  2. JOB for Ukrainians. Telegram-канал с вакансиями в Украине и во всем мире. Используйте хэштеги, чтобы быстро найти свою локацию или специальность.
  3. Работа во время войны. Канал в Telegram от крупного агрегатора вакансий Jooble. Здесь можно оперативно найти работу в Украине, ежедневно появляются подборки вакансий для разных городов.

Напомним, что результаты социологического исследования группы "Рейтинг" от 19 марта свидетельствуют, что более половины опрошенных украинцев (опрошено было 1000 человек) (53%) трудоустроенных граждан потеряли работу из-за войны.

Раньше мы вместе с экспертами спрогнозировали, на какие профессии будет наибольший спрос после победы Украины над РФ.