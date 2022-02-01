В "Укрпочте" заработала новая услуга: что изменится для украинцев с 1 февраля

Укрпочта запустила в работу новую услугу / Фото: Getty Images, Укрпочта, Коллаж: Сегодня
Украинцы, которые пользуются услугами компании "Укрпочты", с 1 февраля получили возможность оплачивать стоимость доставки посылок онлайн.
Оплатить доставку своей посылки онлайн можно на официальном сайте компании в разделе "Личный кабинет", сообщает пресс-служба "Укрпочты".
Сама процедура оплаты происходит в два этапа. Сначала на карточке клиента блокируется сумма стоимости пересылки. Деньги с карточки клиента списываются уже в отделении почты, когда клиент передает посылку на отправку.
Сообщается, что для клиентов также будут действовать скидки:
- 5% на отправку по Украине;
- от 3 до 15% на международные посылки за оформление отправки онлайн в личном кабинете или с помощью АРI.
Отмечается также, что услуга действует для оформления онлайн на внутренние и международные отправления:
- "Укрпочта Стандарт";
- "Укрпочта Экспресс";
- Мелкий пакет рекомендованный";
- "Посылка";
- "EMS".
Новые тарифы на доставку
С 1 декабря 2022 года "Укрпочта" вынуждена изменить тарифы на доставку по требованию Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере связи и информатизации.
Так, с декабря тарифы выросли в среднем на 15%:
- отправка письма или открытки будет стоить 15 грн вместо 13;
- отправка легкой бандероли (до 250 г) будет стоить с 22,5 грн вместо 19,5;
- рекомендованная отправка будет стоить 11 грн вместо 9,5;
Ранее "Сегодня" разбирались, почему "Укрпочта" может не принять вашу посылку из-за коробки, и как "Укрпочта" заняла второе место в мире по качеству экспресс-доставки по данным ежеквартального рейтинга почтовых операторов PricewaterhouseCoopers.