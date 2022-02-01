В "Укрпочте" заработала новая услуга: что изменится для украинцев с 1 февраля

Укрпочта запустила в работу новую услугу / Фото: Getty Images, Укрпочта, Коллаж: Сегодня

Украинцы, которые пользуются услугами компании "Укрпочты", с 1 февраля получили возможность оплачивать стоимость доставки посылок онлайн.

Оплатить доставку своей посылки онлайн можно на официальном сайте компании в разделе "Личный кабинет", сообщает пресс-служба "Укрпочты".

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Сама процедура оплаты происходит в два этапа. Сначала на карточке клиента блокируется сумма стоимости пересылки. Деньги с карточки клиента списываются уже в отделении почты, когда клиент передает посылку на отправку.

Сообщается, что для клиентов также будут действовать скидки:

5% на отправку по Украине;

от 3 до 15% на международные посылки за оформление отправки онлайн в личном кабинете или с помощью АРI.

Отмечается также, что услуга действует для оформления онлайн на внутренние и международные отправления:

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"Укрпочта Стандарт";

"Укрпочта Экспресс";

Мелкий пакет рекомендованный";

"Посылка";

"EMS".

Новые тарифы на доставку

С 1 декабря 2022 года "Укрпочта" вынуждена изменить тарифы на доставку по требованию Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере связи и информатизации.

Так, с декабря тарифы выросли в среднем на 15%:

отправка письма или открытки будет стоить 15 грн вместо 13;

отправка легкой бандероли (до 250 г) будет стоить с 22,5 грн вместо 19,5;

рекомендованная отправка будет стоить 11 грн вместо 9,5;

Ранее "Сегодня" разбирались, почему "Укрпочта" может не принять вашу посылку из-за коробки, и как "Укрпочта" заняла второе место в мире по качеству экспресс-доставки по данным ежеквартального рейтинга почтовых операторов PricewaterhouseCoopers.