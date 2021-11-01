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В Украину заходит главный конкурент АТБ. Покупатели составили антирейтинг товаров с Lidl

Виктория Барановская
1 ноября, 16:19
Покупатели европейского супермаркета советуют избегать свежей рыбы, но советуют консервированные огурцы

Речь идет о товарах собственных торговых марок / Фото: Коллаж: Сегодня

В Украину собирается зайти европейская сеть супермаркетов Lidl, которая станет серьезным конкурентом для АТБ. А пока в Украине планируют открытие первых магазинов, опытные покупатели уже составили список лучших и худших товаров.

Об этом сообщает The Sun.

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Лучшие продукты

Покупатели назвали лучшими огурцы размером с закуску, чистящие средства, некоторые зерновые продукты. Речь идет о товарах собственных торговых марок.

Покупатели довольны томатным супом, а также одобрили мороженое с крем-брюле, выпущенное ограниченным тиражом, которое часто распродается за считанные дни.

Покупатели хвалят:

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  • Мини-огурцы Oakland;
  • Томатный суп Newgate;
  • Мороженое крем-брюле Duc De Coeur;
  • Ветчина и все свежее мясо Brunswick;
  • Португальские пироги с заварным кремом Pastel De Nata;
  • Сушеные макароны Baresa;
  • Жидкость для мытья посуды W5;
  • Отбеливатель W5;
  • Диетический лимонад Freeway;
  • Подгузники Lupilu;
  • Шоколадная паста Nocciolata;
  • Кофейное мороженое Italiamo;
  • Картонные коробки для смузи Naturis;
  • Печенье с белым шоколадом и клюквой Fairglobe;
  • Таблетки для посудомоечной машины и средство для удаления накипи W5;
  • Готовые соусы для пасты Baresa;
  • Хлопья собственного бренда в стиле Weetabix;
  • Шампунь Cien.

Среди других качественных продуктов – шоколадная паста Nocciolata в стиле Nutella от Lidl, которая содержит хрустящие кусочки лесного ореха. А также, замороженная пицца, солодовый рулет и свежий салат Lidl также получили высокую оценку.

/ Фото: скриншот

Худшие продукты

Покупатели советуют избегать свежей рыбы. А также, хлопьев собственной торговой марки Lidl, особенно ее Honey Hoops.

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Покупатели советуют не покупать:

  • Свежую рыбу;
  • Чистящие средства;
  • Кашу для медовых обручей Crownfield;
  • Кукурузные хлопья Crownfield;
  • Галеты Crownfield;
  • Пищеварительное печенье Towergate;
  • Заварные кремы Towergate;
  • Фруктовый солодовый батон;
  • Замороженные рыбные палочки;
  • Печеные бобы Newgate;
  • Тушеный стейк Manor House.

Кроме того, по словам некоторых покупателей, следует избегать чистящих средств. Но не все согласны с такими оценками, некоторые люди выбирают продукты из "стоп-списка" демонститруя, что у всех свои вкусы.

Ранее мы сообщали, что, по мнению экспертов, крупнейшая европейская сеть супермаркетов Lidl, по примеру которой открывались первые магазины АТБ, вряд ли появится в Украине в 2022 году.

Напомним, что в Украине свой первый магазин открыла российская сеть супермаркетов Mere, которая, по мнению секретаря СНБО Алексея Данилова, является спецоперацией российских спецслужб.