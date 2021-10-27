Lidl заходит на украинский рынок. Как будут выглядеть супермаркеты конкурента АТБ

Покупателям предлагают приносить свои сумки, а не покупать уже пакетированный товар

Lidl сводит все расходы к минимуму / Фото: Коллаж: Сегодня

В Украине вскоре может появится крупнейшая европейская сеть Lidl, которую в 90-х копировали владельцы АТБ. В европейских супермаркетах делают упор на товары собственных торговых марок и экономят на оформлении витрин – товар выкладывают прямо в ящиках один на другой.

На сайте компании говорится, что главным преимущесвом Lidl есть доступность товаров, что делает ее конкурентом крупнейшей украинской сети АТБ.

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"Мы показываем наши продукты в специальных коробках, а не пополняем запасы и складываем их по отдельности. Наши сотрудники просто заменяют коробки по мере необходимости, экономя часы каждую неделю", – говорится на сайте.

Также, покупателям предлагают приносить свои сумки, а не покупать уже пакетированный товар. А компания сводит все расходы к минимуму.

Фото: Derry Journal

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"У лидера рынка, АТБ – технологический отрыв не менее 10 лет. Но при системном подходе, выборе правильной стратегии и команды, Lidl сможет составить ему достойную конкуренцию", – рассказывает соучредитель и глава правления Ассоциации ритейлеров Украины Андрей Жук, .

Эксперты считают, что запуск европейской сети ускорит закрытие "Экомаркета" и "Великой кишени" в Украине. Они могут не выдержать конкуренции.

А для украинцев запуск может привести к:

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более выгодным ценам на импортные овощи и фрукты;

росту конкуренции, как следствие, снижению цен;

новым стандартам качества продуктов питания;

появлению более широкого ассортимента импортной продукции.

Фото: Derry Journal

Lidl – главный конкурент АТБ

Бизнес-модель Lidl в 90-х пытались копировать днепропетровские бизнесмены Геннадий Буткевич, Евгений Ермаков, Виктор Карачун и Сергей Тарасюк. Они продавали товары на палетах, а вместо комфорта покупателям предлагали низкие цены. Но у них подобное не сработало – пришлось оборудовать стеллажи и сортировать товары для удобства покупателей.

Крупнейшая украинская сеть АТБ насчитывает более 1200 магазинов. Она много лет работала в формате дискаунтера, но с более широким ассортиментом. Однако в последнее время компания начала менять концепцию – появились современные черные магазины. Также она работает над улучшением магазинов и собственных товаров.

/ Фото: Getty Images

Ранее мы сообщали, что в Украине свой первый магазин открыла российская сеть супермаркетов Mere, которая, по мнению секретаря СНБО Алексея Данилова, является спецоперацией российских спецслужб.