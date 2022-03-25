В Украине завелись "оконщики", работающие на оккупантов – что происходит

Новая схема мошенничества: как не попасться на уловку / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня, КМДА

Мошенники даже в столь сложное для Украины время не оставляют надежд нажиться на людях, которые из-за войны с Россией попали в беду. Например, активизировались недобросовестные люди, которые якобы укрепляют и заменяют окна в поврежденных после взрывов жилых домах.

О таком способе мошенничества заявил замначальника Департамента патрульной полиции Украины Алексей Белошицкий на своей странице в социальной сети Facebook.

Реклама

Правоохранитель отмечает, что таким мошенничеством занимаются мародеры и диверсанты, и вредят не только рядовому украинцу, но и помогают российским оккупантам.

Так, мародеры публикуют в интернете и социальных сетях сообщения о бесплатном затягивании разрушенных окон. При этом мошенники еще и пытаются узнать следующую информацию:

уровень повреждений;

количестве квартир, из которых эвакуировались жители;

финансовое состояние жителей;

точный адрес дома и остутствие/присутсвие владельцев квартиры.

"Не рассказывайте незнакомцам, где расположены ваши квартиры и другие обстоятельства, связанные с последствиями обстрелов. Это чревато вашей жизни или помогает врагу корректировать огонь", – подчеркнул Белошицкий.

Реклама

Диверсанты действуют по аналогичной схеме, но предлагают заменить поврежденные окна на новые. Также им интересно, куда попал снаряд или обломки от него, просят рассказать, какие еще объекты расположены рядом и другие детали о доме и улице. Еще они могут спросить, есть ли рядом блокпосты, якобы чтобы можно было проехать к дому.

Афера с помощью от государства

Совсем недавно украинцы в соцсетях массово сообщали о странных СМС. В тексте таких сообщений было сказано о начислении помощи от государства в размере 6,5 тыс. грн. В сообщении также есть ссылка, на которую просят перейти.

Текст сообщений был примерно таким: Vam narahovano Groshovadopomoga PB24 6500grn. Zarahuvatu: "ссылка".

Реклама

Но текст и размер "денежной помощи" может быть другим, главное, что везде присутствует фишинговая ссылка, на которую ни в коем случае нельзя нажимать.

"Сегодня" также писали, как мошенники орудуют в чатах украинцев, и что делать, если у вас украли телефон.