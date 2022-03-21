В Украине закрываются некоторые магазины "Сильпо" – где не будут работать супермаркеты

Список закрытых магазинов "Сильпо" в Украине / Фото: УНИАН, Коллаж: Сегодня

Сеть супермаркетов "Сильпо" с 21 марта временно закрывает 34 магазина в Киеве, Киевской, Житомирской и Черниговской областях.

Про это сообщила пресс-служба Fozzy Group "Экономической правде".

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Магазины закрываются из-за того, что компании необходимо перестроить логистические маршруты и наладить поставки во время военных действий.

"Как только сможем полноценно обеспечивать поставки – мы сразу откроем магазины", – говорится в сообщении.

На этих территориях продолжают работу 112 супермаркетов, а временно закрытыми будут такие торговые точки:

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В Киеве:

Антоновича, 165;

Булгакова, 11;

Вышгородская, 21;

Героев Сталинграда пр-т, 8А;

Дорогожицкая, 2;

Жилянская, 107;

Западынская, 15А;

Коновальца, 26А;

Магнитогорская, 1А;

Малиновского, 34;

Маяковского пр-т, 43/2;

Милославская, 10А;

Минский пр-т, 4А;

Оболонский пр-т, 1Б;

Оболонский пр-т, 36Б;

Оленивская, 3;

Воздухофлотский пр-т, 66;

Радужная, 8 (закрыто с 20.03);

Сагайдачного, 41;

Скляренко, 17;

Срибнокильская, 3Г;

Чоколовский б-р, 8;

Шептицкого, 4А;

В Киевской области:

г. Борисполь, Киевский шлях, 67;

г. Бровары, Киевская, 156;

г. Васильков, Грушевского, 19;

Вита-Почтовая, Звенигородская, 200Д;

г. Славутич, Привокзальная, 5;

Софиевская Борщаговка, Киевская, 1/102;

Софиевская Борщаговка, Небесной сотни пр-т, 24/83;

г. Фастов, Соборная, 42.

В Житомирской области:

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г. Малин, Грушевского, 43

Чернигов и область:

г. Чернигов, Защитников, 9;

г. Остер, Хмельницкого, 54

"Сильпо" и Министерство социальной политики

Сеть магазинов "Сильпо" подписала меморандум с Минсоцполитики о сотрудничестве в предоставлении гуманитарной помощи людям из уязвимых категорий и пострадавшим от военных действий.

Это значит, что на базе некоторых супермаркетов будут оборудованы точки по выдаче продуктов и других видов гуманитарной помощи пострадавшим, а Минсоцполитики будет организовать "зеленые коридоры" для доставки людей в места выдачи.

"Сегодня" также писали, как будут работать продуктовые магазины во время войны и рассказывали, в каких супермаркетах можно снять наличные на кассе.