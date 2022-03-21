В Украине закрываются некоторые магазины "Сильпо" – где не будут работать супермаркеты

Список закрытых магазинов "Сильпо" в Украине / Фото: УНИАН, Коллаж: Сегодня
Сеть супермаркетов "Сильпо" с 21 марта временно закрывает 34 магазина в Киеве, Киевской, Житомирской и Черниговской областях.
Про это сообщила пресс-служба Fozzy Group "Экономической правде".
Магазины закрываются из-за того, что компании необходимо перестроить логистические маршруты и наладить поставки во время военных действий.
"Как только сможем полноценно обеспечивать поставки – мы сразу откроем магазины", – говорится в сообщении.
На этих территориях продолжают работу 112 супермаркетов, а временно закрытыми будут такие торговые точки:
В Киеве:
- Антоновича, 165;
- Булгакова, 11;
- Вышгородская, 21;
- Героев Сталинграда пр-т, 8А;
- Дорогожицкая, 2;
- Жилянская, 107;
- Западынская, 15А;
- Коновальца, 26А;
- Магнитогорская, 1А;
- Малиновского, 34;
- Маяковского пр-т, 43/2;
- Милославская, 10А;
- Минский пр-т, 4А;
- Оболонский пр-т, 1Б;
- Оболонский пр-т, 36Б;
- Оленивская, 3;
- Воздухофлотский пр-т, 66;
- Радужная, 8 (закрыто с 20.03);
- Сагайдачного, 41;
- Скляренко, 17;
- Срибнокильская, 3Г;
- Чоколовский б-р, 8;
- Шептицкого, 4А;
В Киевской области:
- г. Борисполь, Киевский шлях, 67;
- г. Бровары, Киевская, 156;
- г. Васильков, Грушевского, 19;
- Вита-Почтовая, Звенигородская, 200Д;
- г. Славутич, Привокзальная, 5;
- Софиевская Борщаговка, Киевская, 1/102;
- Софиевская Борщаговка, Небесной сотни пр-т, 24/83;
- г. Фастов, Соборная, 42.
В Житомирской области:
- г. Малин, Грушевского, 43
Чернигов и область:
- г. Чернигов, Защитников, 9;
- г. Остер, Хмельницкого, 54
"Сильпо" и Министерство социальной политики
Сеть магазинов "Сильпо" подписала меморандум с Минсоцполитики о сотрудничестве в предоставлении гуманитарной помощи людям из уязвимых категорий и пострадавшим от военных действий.
Это значит, что на базе некоторых супермаркетов будут оборудованы точки по выдаче продуктов и других видов гуманитарной помощи пострадавшим, а Минсоцполитики будет организовать "зеленые коридоры" для доставки людей в места выдачи.
"Сегодня" также писали, как будут работать продуктовые магазины во время войны и рассказывали, в каких супермаркетах можно снять наличные на кассе.