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В Украине закрываются некоторые магазины "Сильпо" – где не будут работать супермаркеты

София Зиновьева
21 марта, 11:25
Рассказываем, какие супермаркеты "Сильпо" не будут работать и по какой причине

Список закрытых магазинов "Сильпо" в Украине / Фото: УНИАН, Коллаж: Сегодня

Сеть супермаркетов "Сильпо" с 21 марта временно закрывает 34 магазина в Киеве, Киевской, Житомирской и Черниговской областях.

Про это сообщила пресс-служба Fozzy Group "Экономической правде".

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Магазины закрываются из-за того, что компании необходимо перестроить логистические маршруты и наладить поставки во время военных действий.

"Как только сможем полноценно обеспечивать поставки – мы сразу откроем магазины", – говорится в сообщении.

На этих территориях продолжают работу 112 супермаркетов, а временно закрытыми будут такие торговые точки:

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В Киеве:

  • Антоновича, 165;
  • Булгакова, 11;
  • Вышгородская, 21;
  • Героев Сталинграда пр-т, 8А;
  • Дорогожицкая, 2;
  • Жилянская, 107;
  • Западынская, 15А;
  • Коновальца, 26А;
  • Магнитогорская, 1А;
  • Малиновского, 34;
  • Маяковского пр-т, 43/2;
  • Милославская, 10А;
  • Минский пр-т, 4А;
  • Оболонский пр-т, 1Б;
  • Оболонский пр-т, 36Б;
  • Оленивская, 3;
  • Воздухофлотский пр-т, 66;
  • Радужная, 8 (закрыто с 20.03);
  • Сагайдачного, 41;
  • Скляренко, 17;
  • Срибнокильская, 3Г;
  • Чоколовский б-р, 8;
  • Шептицкого, 4А;

В Киевской области:

  • г. Борисполь, Киевский шлях, 67;
  • г. Бровары, Киевская, 156;
  • г. Васильков, Грушевского, 19;
  • Вита-Почтовая, Звенигородская, 200Д;
  • г. Славутич, Привокзальная, 5;
  • Софиевская Борщаговка, Киевская, 1/102;
  • Софиевская Борщаговка, Небесной сотни пр-т, 24/83;
  • г. Фастов, Соборная, 42.

В Житомирской области:

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  • г. Малин, Грушевского, 43

Чернигов и область:

  • г. Чернигов, Защитников, 9;
  • г. Остер, Хмельницкого, 54

"Сильпо" и Министерство социальной политики

Сеть магазинов "Сильпо" подписала меморандум с Минсоцполитики о сотрудничестве в предоставлении гуманитарной помощи людям из уязвимых категорий и пострадавшим от военных действий.

Это значит, что на базе некоторых супермаркетов будут оборудованы точки по выдаче продуктов и других видов гуманитарной помощи пострадавшим, а Минсоцполитики будет организовать "зеленые коридоры" для доставки людей в места выдачи.

"Сегодня" также писали, как будут работать продуктовые магазины во время войны и рассказывали, в каких супермаркетах можно снять наличные на кассе.