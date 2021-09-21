В Украине выросли цены на ягоды: что подорожало больше всего (список)

Ягоды стали дороже, а цены на сезонные фрукты упали
В Украине за последнюю неделю наблюдается повышение цен на землянику малину и голубику. Однако, на рынке упали цены на яблоки и сливы.
Об этом сообщает EastFruit Trade Platform.
По данным экспертов, пик минимальных цен в Украине на дыню и арбуз заканчивается, цены постепенно начинают расти.
А на овощных рынках наблюдается очередной рост цен. Больше всего выросла стоимость огурца, баклажана и цветной капусты. Незначительно повысились цены на лук, белокочанную капусту, томаты и перец "Белозерка".
А на другие сорта перца, наоборот, цены снизились. Также за меньшую цену можно купить кабачок и краснокочанну капусту.
Среди зелени дешевле стоят салат и петрушка.
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Ранее мы сообщали, что:
- цена на продовольственную пшеницу выросла на 15% в сравнении с прошлым годом и теперь колеблется в пределах 8-8,5 тыс. гривен за тонну. А на фуражную – в пределах 7,3-8 тыс. грн за тонну.
- урожайность зерновых культур в 2021 году выросла на 18% в сравнении с прошлым годом. По состоянию на 19 августа аграрии собрали более 31 млн тонн зерновых, а это на 11% больше, чем за весь период предыдущего года.
- премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания правительства заявил, что урожай зерновых в текущем году может стать рекордным. Глава Кабмина информировал, что к середине августа в стране намололи 29 млн тонн пшеницы, а это больше, чем за весь сезон 2020 года.