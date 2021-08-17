В Украине введут новые доплаты к пенсиям – когда и кому ждать денег

Доплаты начнут получать пенсионеры старше 70 лет / Фото: Сегодня

Министерство социальной политики расписало правила введения ежемесячной доплате по 300 гривен пенсионерам в возрасте от 70 до 75 лет. Выплаты собираются начать с 1 октября 2022 года, а с 2023 года ввести их индексацию.

Об этом говорится в проекте постановления Кабинета министров, который обнародован на сайте Федерации профсоюзов Украины.

Кроме того, пенсионерам старше 70 лет, у которых достаточно стажа (35 лет у мужчин, 30 – у женщин) и чьи пенсии окажутся ниже 3000 гривен, начнут доплачивать сумму, которой не хватает до 3000 гривен. Эту выплату планируют установить с 2023 года.

Индексация выплат будет производиться ежегодно, начиная с 1 марта 2023 года. Коэффициент увеличения будет устанавливать Кабинет министров одновременно с определением коэффициента роста средней зарплаты.

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Другие доплаты

Адресную доплату к пенсиям в размере 500 гривен ежемесячно уже получают пенсионеры старше 80 лет. При этом пенсии для них не могут быть меньше 2600 грн. Эти меры повысили доходы 1,4 млн пенсионеров.

С 1 октября 2021 года к программе присоединятся пенсионеры в возрасте от 75 до 80 лет. Они будут получать ежемесячно компенсационную выплату в размере 400 гривен.

Напомним, на доплаты за возраст смогут рассчитывать только те, у кого достаточно страхового стажа.

Также сообщалось, что в июне вступил в силу закон об электронных трудовых книжках, который предусматривает отказ от бумажного варианта документа. Теперь при наличии полной информации в реестре застрахованных лиц обо всех периодах трудовой деятельности человека пенсия по возрасту будет назначена автоматически.