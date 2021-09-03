В Украине увеличат штрафы за перегруженные фуры (фото)

Автомобили смогут проходить контроль без остановки, находясь в движении / Фото: коллаж "Сегодня"

В Украине с 1 октября увеличат штрафы за нарушение габаритно-весового контроля на дорогах. Об этом рассказал глава Укртрансбезопасности Егор Прокопчук на своей странице в Facebook.

Таким образом хотят увеличить контроль за проездом большегрузных и крупногабаритных транспортных средств по дорогам общего пользования, тем самым увеличив сохранность и долговечность дорог.

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Как сообщил, Егор Прокопчук, с 1 октября повышается ответственность за нарушение габаритно-весового контроля: с 8,5 до 51 тысяч гривен. До 51 тысячи гривен также увеличься штраф за отказ прохождение габаритно-весового контроля.

Это станет возможным благодаря вступлению в силу законодательных изменений. Данный документ так же устанавливает ответственность грузоотправителя как первого звена в грузовых перевозках и значительно усиливает ответственность авто перевозчиков за несоблюдение габаритно-весовых норм и будет составлять 51 тысячу гривен.

Штраф за нарушение габаритно-весового контроля увеличили больше чем в пять раз / Фото: УНИАН

Также в силу вступит автоматическая фиксация нарушений габаритно-весового контроля сильно сократит коррупционную составляющую данного вопроса. Полноценно заработают WIM-комплексы (системы взвешивания в движение), которые до этого работали в тестовом режиме. Автомобили смогут проходить контроль без остановки, находясь в движении.

Данные будут автоматически направляться в соответствующие центры, которые будут обрабатывать эту информацию. Глава Укртрансбезопасности дополнил свою публикацию фотографией нового центра обработки данных с которого и будут отправляться штрафы.

Тот самый центр обработки данных / Фото: facebook.com/yegor.prokopchuk

Как будут контролировать вес авто

Аудит ждет материально-техническую базу Укртрансбезопасности, места проведения в данный момент габаритно-весового контроля. Такие пункты должны получить соответствующие сертификаты.

"Это сохранит местные и региональные дороги, будут поступления в местные бюджеты, ведь мы планируем принять изменения в Бюджетный кодекс, где должно быть справедливое распределение оплаты штрафов между госбюджетом, дорожным фондом и фондом территориальных общин", – сказал министр внутренних дел Денис Монастырский.

WiM-станции уже на украинских дорогах / Фото: Logist Today

Напомним, что в Украине с 16 июня работают WiM-станции– встроенные в дорожное полотно станции, которые определяют перегрузки дальнобойных фур. За первую неделю их работы было виявлено 3849 нарушений.

Ранее мы сообщали, что в ходе реализации программы "Большая стройка" в 2020 году уже было установлено 39 комплексов "Взвешивание в движении". А в 2021 году планируется построить еще 66 таких пунктов автоматического контроля весатранспортных средств.

Кроме того, президент Владимир Зеленский подписал закон, который вводит административную ответственность за нарушения в сфере габаритно-весового контроля. Народные депутаты проголосовали за соответствующий законопроект №3743 еще 29 июня 2021 года.