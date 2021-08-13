В Украине снова взлетели тарифы и цены на продукты: где больше всего

В Украине снова все стремительно дорожает. Коллаж: "Сегодня"
В Украине более чем за пол года выросли тарифы – на 9,7%, а продукты питания и безалкогольные напитки подорожали на 8,6%.
Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики.
По сравнению с декабрем прошлого года тарифы выросли больше всего в таких областях:
- в Херсонской – на 24,4%.
- в Полтавской – 21,2%;
- в Кировоградской – 16,4%.
На продукты питания и безалкогольные напитки больше всего выросли цены:
- в Киеве – 10,7%;
- Сумской области – 10,4%;
- Черкасской области – 9,9%.
Рост потребительской инфляции
В июле в Украине потребительская инфляция подскочила до 10,2% (с 9,5% в июне). В большей степени продолжили дорожать макаронные и кондитерские изделия, мясные и молочные продукты.
Что дорожало и почему:
- макаронные, молочные и мясные изделия (из-за роста потребительского спроса и роста производственных затрат: на сырье, энергию и оплату труда);
- сырые продукты питания (из-за увеличения производственных затрат, плохих погодных условий);
- административно регулируемые цены (подорожание алкогольных напитков (пива и игристых вин), повышение стоимости транспортных услуг и увеличение тарифов авиаперевозчиками).
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