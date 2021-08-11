Цены в Украине снова подскочили: что подорожало и почему

В НБУ объяснили, что подорожание молочных и мясных изделий связано, в частности, и с ростом производственных затрат

Цены на продукты снова взлетели / Фото: Depositphotos, REUTERS/Ajeng Dinar Ulfiana

В Украине в июле потребительская инфляция подскочила до 10,2% (с 9,5% в июне). В большей степени продолжили дорожать макаронные и кондитерские изделия, мясные и молочные продукты.

Реклама

Как объяснили в НБУ, каждый месяц цены росли на 0,1%.

Что дорожало и почему

макаронные, молочные и мясные изделия (из-за роста потребительского спроса и роста производственных затрат: на сырье, энергию и оплату труда);

сырые продукты питания (из-за увеличения производственных затрат, плохих погодных условий);

административно регулируемые цены (подорожание алкогольных напитков (пива и игристых вин), повышение стоимости транспортных услуг и увеличение тарифов авиаперевозчиками).

А вот сахар подорожал на 6,7%:

Прогноз НБУ

На рынках ожидается поступление нового урожая, что будет содействовать замедлению инфляции. Также прогнозируются корректировки корректировки глобальных цен на энергоносители и продовольствие. Кроме того, влиять на снижение инфляции будет повышение учетной ставки и сворачивание антикризисных монетарных мер.

Реклама

Ожидается, что в конце года рост потребительских цен замедлится до 9,6%, а во втором полугодии вернется до 5%.

Напомним, ранее сайт "Сегодня" разбирался, что будет с курсом доллара в ближайшее время.

Также мы сообщали, сколько стоит собрать ребенка в школу и как сэкономить.