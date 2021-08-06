Подготовка к учебному году стартовала. Сколько стоит собрать ребенка в школу и как сэкономить

Сборы детей в школу бьют по кошельку / Фото: REUTERS/Eric Gaillard, Guan Xiangdong/China News Service via Getty Images

Каждый ребенок из многодетной семьи в августе получит по 2000 гривен. В Кабмине говорят, что это – деньги на подготовку к школе. Но, как выяснили специалисты, такой суммы не хватит на сборы "с нуля" ни для ученика младших классов, ни для старшеклассника. На подготовку к школе в этом году придется выложить в среднем:

младшие классы – 6114 грн;

средняя школа – 5754 грн;

старшие классы – 7194 грн.

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В "корзинку" покупок вошли канцелярия, школьная форма и спортивная одежда, считали по ценам интернет-магазинов на Prom.ua. При этом, по сравнению с карантинным 2020 годом, расходы родителей снизятся – в основном за счет падения цен на спортивную одежду.

Сколько стоит собрать ребенка в школу в 2021 году

Набор старшеклассника

Собрать с нуля ученика в старшую школу в этом году стоит 7194 грн, на 1240 грн меньше, чем в 2020-м:

одежда – 2970 грн;

обувь – 832 грн;

рюкзаки и сумки – 540 грн;

спортивный костюм – 730 грн;

кроссовки или кеды – 720 грн;

канцтовары – 422 грн.

Набор первоклассника

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На сборы первоклассника родители тратят почти столько же, как и в прошлом году, – 6114 грн:

одежда – 2830 грн, причем самые дорогие в этой категории – рубашки и блузки (1260 грн за 3 шт.) и брюки (790 грн за 2 пары);

рюкзаки – 750 грн.

обувь – 400 грн;

спортивный костюм – 480 грн;

спортивная обувь и футболки – 440 грн, популярнее всего – кроссовки со светящейся подошвой;

канцтовары – 774 грн, самые дорогие – обложки для книг (230 грн за 10 шт.), пеналы (170 грн) и карандаши (96 грн за набор).

Средняя школа – самая экономная

На сборы пятиклассника тратят в среднем 5754 грн – почти столько же, сколько в 2020-м:

одежда – 2290 грн;

обувь – 400 грн;

рюкзаки и портфели – 750 грн;

канцтовары – 954 грн;

спортивный костюм – 480 грн;

кроссовки или кеды – в 440 грн.

Как сэкономить на сборах в школу

Покупать оптом и заранее

Покупать школьные принадлежности заранее, например, в конце июля – начале августа – гораздо дешевле чем прямо перед началом школьного года, советуют в Prom.ua. Также продавцы делают универсальные наборы школьника, они обычно стоят дешевле, чем покупка всех входящих в них товаров по отдельности. Также, у многих продавцов от 5-15 шт. действует оптовая цена.

Переждать ажиотаж

Учитывая то, что непонятно, будут ли школьники учиться оффлайн или онлайн, можно купить базовый набор одежды на первое время, а потом докупить то, что нужно после того как спадут ажиотаж и цены – например, ближе ко второй четверти учебы.

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Покупать технику с рук

Современная школа – это не только бумажные книги и тетради. Для нормальной учебы обычно нужен еще и ноутбук, планшет или ПК. Именно на этой категории покупок можно сэкономить – "школьные" гаджеты активно продают на вторичном рынке. Технику с рук можно купить в среднем вдвое раза дешевле, чем новую (подсчеты по ценам IZI.ua). При этом 75% устройств продаются в отличном состоянии.

Продавать старые вещи

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Чтобы сэкономить на школьной одежде, можно продать ту, что ребенок не носит, и покупать или новую, или б/у в хорошем качестве. Такой подход особенно актуален для тех, чьи дети быстро растут, ведь тогда ребенок не будет носить одну и ту же одежду долго. Продать детское платье можно за 140 грн, джинсы – за 135 грн, а обувь – за 300 грн (по данным Shafa.ua).

Напомним, ранее мы рассказывали, как уберечь ребенка от заражения коронавирусом в школе.

Также стоит помнить, что учеников младших классов будут оценивать по-новому. Это касается 1-4 классов средних школ. Оценивать разрешили c помощью так называемой вербальной и уровневой оценок, последнюю предложено обозначать буквами.

Старшую школу, кстати, тоже ждут реформы. Подробности узнавайте из сюжета "Сегодня":

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А заработные платы учителей в Украине за 2021 год вырастут почти на треть.