В Украине резко выросли выплаты больничных: у Фонда соцстраха "дыра" в 1,4 млрд

Средняя сумма больничных составляет 365 грн в день, но выплачивают не всем, и долг растет

В I квартале 2021 в Украине серьезно выросли выплаты пособия по временной потере трудоспособности от Фонда социального страхования, которому не хватает средств на покрытие расходов.

Об этом сообщает пресс-служба Фонда соцстраха.

За первые три месяца года Фонд принял на финансирование больничные на сумму более 4 млрд гривен, что на 1,4 млрд гривен (или 51,8%) больше, чем в январе-марте 2020 года. За это время больничные выросли на 15,9% и составили 365,26 грн в день.

Фонд предупреждает, что объем поступлений доли от ЕСВ на счет ФССУ не покрывает потребность в расходах. Так, в I квартале на счет Фонда поступило 6,85 млрд грн доли от ЕСВ, потребность в расходах за тот же период без учета задолженности на начало года составила 8,27 млрд грн, из которых 7,78 млрд грн – расходы на больничные, декретные и страховые выплаты пострадавшим на производстве.

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Существенный рост потребности в расходах по больничным листам наблюдается с осени 2020 и связан с заболеванием COVID-19, увеличением потребности в уходе за больными детьми, изоляцией от ковида контактных лиц, сезонным ростом заболеваемости, а также случаями обострения болезней из-за отмены плановых госпитализаций, отсутствия или меньших объемов реабилитационного лечения на базе санаториев и курортов.

В Фонде напомнили, что начисление суммы больничных зависит от страхового стажа и среднедневной зарплаты работника. Она исчисляется путем деления начисленной за 12 месяцев зарплаты, на которую начислен единый взнос на общеобязательное государственное социальное страхование, на количество календарных дней занятости в расчетном периоде без учета календарных дней, не отработанных по уважительным причинам.

Напомним, сайт "Сегодня" рассказывал о коллапсе с больничными и объяснял, почему сотни тысяч украинцев не получили выплаты.

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