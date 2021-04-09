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Более ста тысяч украинцев получили выплаты по больничному за самоизоляцию (видео)

9 апреля, 23:10

Денис Беспалов Денис Беспалов

За первые 5 дней пребывания дома заплатит работодатель

С начала пандемии все, кто остался дома на вынужденной самоизоляции, могут получить деньги по больничному. И хотя сумма значительно меньше зарплаты, такой помощью уже воспользовались более 100 тысяч украинцев.

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Корреспонденты "Сегодня" выяснили, как получить средства и как долго ожидать выплаты от государства.

Видео: Сегодня

Если Вы не заболели COVID-19, но вынуждены быть на самоизоляции, все равно имеете право на больничные. За 5 дней вашего пребывания дома заплатит работодатель. А остальное – Фонд социального страхования. И выплатят половину вашей зарплаты. То есть, если вы получаете в среднем 10 тысяч гривен, то за пребывание на самоизоляции получите 5 тысяч гривен.

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Впрочем, по выплате как за самоизоляцию, так и по больничным в последнее время у украинцем возникают проблемы. Получают их из нескольких задержками. В Фонде социальной защиты оправдываются: все из-за пандемии.

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Ранее сообщалось, что в Украине возник коллапс с выплатами больничных. Сотни тысяч людей не могут получить денег.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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больничный Украина коронавирус самоизоляция
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