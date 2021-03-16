Украинцев предупредили о задержках с выплатой больничных и декретных

Выплаты больничных и декретных в Украине могут задержать. И хотя больничные и декретные должны выплачивать в определенный законом срок, дальнейшие выплаты зависят от поступлений в бюджет.

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Об этом предупреждают в Фонде социального страхования, передают новости "Сегодня".

Сюжет: Георгий Маринов Видео: Сегодня

Возможную задержку связывают с дополнительной нагрузкой во время пандемии:

значительно возросли расходы по больничным;

добавились расходы на покрытие самоизоляции;

добавились страховые выплаты медработникам.

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Лишь в декабре 2020 года Фонд соцстрахования выплатил на 1,5 млрд больше, чем за последний месяц 2019-го.

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Напомним, ранее министр финансов Сергей Марченко заявлял, что в Украине не будет задержек с соцвыплатами, несмотря на проволочки в переговорах с МВФ.

Кроме того, в Украине собираются отвязать суммы соцвыплат от прожиточного минимума.

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