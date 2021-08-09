В Украине рекордно взлетели цены на автогаз

Цены на заправках снова выросли, одни повысили на 5-15 копеек, а другие – аж на 20 копеек

Цены на автогаз побили рекорды. Коллаж "Сегодня" / Фото: Pixabay

В Украине на заправках рекордно выросла средняя стоимость сжиженного газа – 17,22 грн за литр.

Согласно данным мониторинга розничного рынка Консалтинговой группы "А-95", некоторые сети повысили цены в пределах 5-15 копеек за литр, передает enkorr.ua.

Какая ситуация на заправках

в сети ОККО автогаз подорожал на 30 копеек за литр – до 17,99 грн.

на АЗС AMIC выросла цена на 7 копеек за литр – до 17 грн.

А вот на 20 копеек цены подняли такие заправки:

"Параллель";

"Автотранс";

UPG;

Glusco;

"Катрал";

"Авантаж 7";

Marshal.

В пределах 5-15 копеек за литр повысили цены такие сети:

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SOCAR;

"БРСМ-Нафта";

BVS Chipo;

Mottо.

Напомним, 2 августа средняя цена сжиженного газа на автозаправках достигла рекордных 16,88 грн/л, подорожав на две копейки с 30 июля.

Ранее мы писали о том, что в Украине в скором времени могут исчезнуть из продажи автомобили на бензине и дизеле.