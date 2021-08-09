В Украине рекордно взлетели цены на автогаз

Цены на автогаз побили рекорды. Коллаж "Сегодня" / Фото: Pixabay
В Украине на заправках рекордно выросла средняя стоимость сжиженного газа – 17,22 грн за литр.
Согласно данным мониторинга розничного рынка Консалтинговой группы "А-95", некоторые сети повысили цены в пределах 5-15 копеек за литр, передает enkorr.ua.
Какая ситуация на заправках
- в сети ОККО автогаз подорожал на 30 копеек за литр – до 17,99 грн.
- на АЗС AMIC выросла цена на 7 копеек за литр – до 17 грн.
А вот на 20 копеек цены подняли такие заправки:
- "Параллель";
- "Автотранс";
- UPG;
- Glusco;
- "Катрал";
- "Авантаж 7";
- Marshal.
В пределах 5-15 копеек за литр повысили цены такие сети:
- SOCAR;
- "БРСМ-Нафта";
- BVS Chipo;
- Mottо.
Напомним, 2 августа средняя цена сжиженного газа на автозаправках достигла рекордных 16,88 грн/л, подорожав на две копейки с 30 июля.
Ранее мы писали о том, что в Украине в скором времени могут исчезнуть из продажи автомобили на бензине и дизеле.
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