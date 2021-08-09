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В Україні рекордно злетіли ціни на автогаз

9 серпня, 16:22

Юлія Ляхова

Ціни на заправках знову виросли, одні підвищили на 5-15 копійок, а інші – аж на 20 копійок

Ціни на автогаз побили рекорди. Колаж "Сьогодні" / Фото: Pixabay

В Україні на заправках рекордно зросла середня вартість скрапленого газу – 17,22 грн за літр.

Згідно з даними моніторингу роздрібного ринку Консалтингової групи "А-95", деякі мережі підвищили ціни в межах 5-15 копійок за літр, передає enkorr.ua .

Яка ситуація на заправках

А от на 20 копійок ціни підняли такі заправки:

В межах 5-15 копійок за літр підвищили ціни такі мережі:

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Нагадаємо, 2 серпня середня ціна скрапленого газу на автозаправках досягла рекордних 16,88 грн/л, подорожчавши на дві копійки з 30 липня.

Раніше ми писали про те, що в Україні незабаром можуть зникнути з продажу автомобілі на бензині і дизелі.

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