В Україні рекордно злетіли ціни на автогаз

Ціни на автогаз побили рекорди. Колаж "Сьогодні" / Фото: Pixabay
В Україні на заправках рекордно зросла середня вартість скрапленого газу – 17,22 грн за літр.
Згідно з даними моніторингу роздрібного ринку Консалтингової групи "А-95", деякі мережі підвищили ціни в межах 5-15 копійок за літр, передає enkorr.ua .
Яка ситуація на заправках
- в мережі ОККО автогаз подорожчав на 30 копійок за літр – до 17,99 грн.
- на АЗС AMIC зросла ціна на 7 копійок за літр – до 17 грн.
А от на 20 копійок ціни підняли такі заправки:
- "Паралель";
- "Автотранс";
- UPG;
- Glusco;
- "Катрал";
- "Авантаж 7";
- Marshal.
В межах 5-15 копійок за літр підвищили ціни такі мережі:
- SOCAR;
- "БРСМ-Нафта";
- BVS Chipo;
- Mottо.
Нагадаємо, 2 серпня середня ціна скрапленого газу на автозаправках досягла рекордних 16,88 грн/л, подорожчавши на дві копійки з 30 липня.
Раніше ми писали про те, що в Україні незабаром можуть зникнути з продажу автомобілі на бензині і дизелі.
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