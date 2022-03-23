В Украине разрешили брать кредиты без процентов – кого касается

Власть во время войны изменяет правила предоставления кредитов / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Из-за военного положения в Украине власти вынуждены вводить изменения, чтобы экономика испытывала как можно меньший удар. Например, во время войны отменили лимит суммы гарантирования депозитов.

А теперь, чтобы поддержать аграрный сектор, правительство расширило программу "Доступные кредиты "5-7-9%". Об этом сообщает Урядовый портал.

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Новые условия кредитования

Правительство приняло решение, согласно которому аграриям будут предоставлять кредиты под 0%. Также увеличена максимальная сумма кредита – до 60 млн грн.

Такие изменения действуют на время военного положения в Украине и еще месяц после его завершения. После войны кредитная ставка для аграриев составит 5%.

Сроки, на которые будут выдаваться кредиты, зависят от целей:

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максимум на 5 лет – на реализацию инвестиционного проекта и рефинансирование задолженности;

на три года – для финансирования оборотного капитала.

Также правительство расширило список инструментов, которые позволят банкам предоставлять кредиты в рамках программы "5-7-9%" в случае нехватки обеспечения.

Нацбанк изменил правила кредитования во время войны

"Сегодня" уже писали, что на время действия в Украине военного положения и в 30-дневный срок после его прекращения или отмены потребитель не будет нести ответственности перед кредитором в случае просрочки выполнения обязательств по потребительскому кредиту.

Кроме этого, украинцам спишут неустойки (штраф, пеня) и другие платежи за потребительские кредиты, начисленные с 24 февраля 2022 года (включительно), за просрочку выполнения своих долговых обязательств.

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