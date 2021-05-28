В Украине просели средние зарплаты: ТОП-5 областей-аутсайдеров

За год номинальная заработная плата выросла на 30%, а с начала года – около 10 процентов, сообщает Госстат

/ Фото: Александр Яремчук

В апреле-2021 средняя номинальная заработная плата штатного работника предприятий, учреждений и организаций составила 13543 грн, что в 2,3 раза выше уровня минимальной зарплаты (6000 грн).

Об этом сообщает Государственная служба статистики.

По сравнению с мартом, размер средней номинальной зарплаты уменьшился на 0,5%, а за последние 12 месяцев (по сравнению с апрелем 2020) увеличился на 29,8%.

Индекс реальной зарплаты в апреле-2021 по сравнению с мартом составил 98,8%, а по сравнению с апрелем 2020 – 119,7%.

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На фоне средней зарплаты по Украине (13543 грн) и по Киеву (20422) выделяются пять областей-аутсайдеров:

Херсонская – 10 647 грн;

Волынская – 10 777 грн;

Кировоградская – 10 780 грн;

Черновицкая – 10 826 грн;

Черниговская – 11 174 грн.

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Напомним, в марте-2021 средняя зарплата штатного работника составляла 13612 грн, что по сравнению со средней зарплатой в феврале выше на 8,5%.

Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что в феврале 2021 средняя зарплата повысилась до 12 549 грн после 12337 грн в январе. Рост за месяц составил 1,7%. А по сравнению с февралем 2020 зарплаты выросли на 15,7%.

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